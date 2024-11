Julien is nieuw in Gault&Millau-gids: “Mooi dat we in deze prestigieuze gids terechtkomen”

Ook bij Julien in Nieuwpoort was er maandag reden om te juichen. De zaak van Wim Rommens en chef Emin Avdovic kreeg een 12 op 20 in Gault&Millau.

Julien is een eerbetoon aan de grootvader van Wim Rommens. “Mijn grootvader Julien was schrijnwerker en mede-oprichter van de Ezelsstoet”, vertelt Wim. “Het is bovendien een korte en catchy naam.”

Vijf jaar geleden begon het verhaal. “Net voor covid zijn we gestart met Julien. Ik ken chef Emin al een tijdje langer, al van toen hij hotelschool deed. Intussen verdiende hij zijn strepen in enkele gerenommeerde zaken. Vorig jaar won hij de Zee van Smaak en dit jaar werd hij voor het eerst geselecteerd voor Jong Keukengeweld. Dat loopt nog steeds.”

Kwartet

“Emin en ik zijn uitstekend op elkaar ingespeeld. Hij doet vooral de keuken met sous-chef Colin. Sommelier Tom en ik ontfermen zich over de zaal. We proberen elkaar steeds naar een hoger niveau te tillen en iedereen kan hier zijn zegje doen. Ook mijn vrouw, die even verderop een schoonheidsinstituut uitbaat, is een belangrijke factor. Ze denkt mee na over de inrichting en geeft graag haar ongezouten mening.”

Vijfjarig bestaan

Ze kiezen in Julien elke maand voor een ander maandmenu. “Steeds vers en seizoensgebonden, met lekkere vis uit onze voortuin. Eind november blazen we vijf kaarsjes uit en dan bieden we een best-off aan. Er is keuze uit zes, acht of tien gangen met focus op smaakbeleving.”

Maandag volgde een nieuwe erkenning: 12 op 20 in Gault&Millau. Wim en Emin tekenden present in Brussel. “We zijn heel tevreden dat we in deze prestigieuze gids staan, samen met enkele Nieuwpoortse collega’s. We zetten de stad mee op de culinaire kaart. Het maakt ons extra gemotiveerd om deze score in de toekomst te verhogen.”

Nog zes restaurants

Naast Julien telt Nieuwpoort nog zes zaken die in de gids staan. Vijf zijn intussen een vaste waarde: M Bistro (14,5 op 20), Wasserette (13,5), Flavie’s Tafel (13), Au Bistro (12,5), Botticelli (12). Met Ander (13,5) is er nog een tweede nieuwkomer.