Restaurant Julien uit Nieuwpoort wint wedstrijd ‘Zee van Smaak’ met duurzaam grietgerecht

Restaurant Julien in Nieuwpoort heeft de felbegeerde titel gewonnen van de wedstrijd ‘Zee van Smaak’. De wedstrijd daagde getalenteerde chefs uit om de veelzijdigheid van duurzame vissoorten uit de Noordzee te demonstreren in streekgerechten met als hoofdingrediënten rog, inktvis of griet. Julien heeft gekozen voor griet en zich daarmee tot kampioen gekroond.

Chef Emin Avdovic, de creatieve geest achter restaurant Julien, toverde een meesterwerk op het bord met griet, kokkels en langoustines. Vanuit de vele inzendingen werden uiteindelijk vijf laureaten geselecteerd en Julien werd uitgeroepen tot de winnaar. De jury beschreef het winnende gerecht als ‘een menu op sterrenniveau’. Dit compliment is des te mooier gezien de sterke concurrentie in de wedstrijd. Wim Rommens, de 47-jarige zaakvoerder van restaurant Julien op de Markt in Nieuwpoort, is hier zeer blij mee.

Moeilijke start

Het verhaal van het restaurant begon op 1 augustus 2019, net voor de moeilijke periode van de pandemie. Wim merkt op: “We hebben het gevoel dat we onze start wel gemist hebben, maar dit jaar beschouwen we als ons echte lanceringsjaar.”

Ondanks enkele obstakels in de vorm van wisselvallig weer, blikt Wim tevreden terug op afgelopen zomer. “De zomer was gezien het relatief mindere weer toch goed, we gaan zeker niet klagen.” Hij deelt ook zijn lof voor de inspanningen van Westtoer en hun toewijding aan duurzaamheid en het bevorderen van de visserij in de Noordzee, met name in het najaar. “Het is een schitterende actie dat Westtoer lanceert naar duurzaamheid, de visserij de Noordzee en het feit dat het eigenlijk ook start in september. Dat vind ik ook de max, want je moet geen promotie maken voor de kust in de zomer, dan zijn er vakantiegangers genoeg.”

Ontmoeting in Koksijde

Wim Rommens is verantwoordelijk voor de bediening in de zaal, terwijl chef Emin Avdovic zorgt voor de magie in de keuken. Emin Avdovic heeft een indrukwekkend cv, met ervaring bij verschillende sterrenchefs, waaronder Sergio Herman’s Oud Sluis en The Jane. Hij heeft zelfs gewerkt in het gerenommeerde Alinea in Chicago, dat op dat moment op de zesde plaats stond in de lijst van ‘s werelds beste restaurants.

Wim vertelt hoe hun vriendschap begon tijdens zijn tijd in het ‘Eindelood Begin’ in Koksijde, waar Emin als student van de hotelschool regelmatig langskwam. Deze ontmoeting werd de kiem van hun culinair succes.

Gevraagd naar hun ambities voor de toekomst, zegt Wim Rommens: “Onze ambitie is om rendabel te draaien en ons ding te kunnen doen.” Hoewel ze momenteel niet specifiek streven naar een Michelinster, zouden ze natuurlijk blij zijn met erkenning in de prestigieuze Gault&Millau.