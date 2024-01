“Ik krijg deze kans van mijn ouders”: Louise (25) neemt bakkerij Geldhof over en drukt zo geruchten over stopzetting de kop in

Het aantal bakkers blijft fors achteruit gaan, maar Louise Geldhof (25) is door de ondernemersmicrobe gebeten en stapt in de voetsporen van haar ouders en grootouders. “Je moet uiteraard de passie hebben, maar we zien het volledig zitten.” Bakkerij Geldhof, die ook bekend staat als toppatisserie, mag in 2025 maar liefst 70 kaarsjes op de verjaardagstaart zetten

Dat het verhaal van bakkerij Geldhof zou stoppen, moesten ze in de Kwadestraat 55 meermaals ontkrachten. “Van waar het komt, weten we niet, maar we gaan verder. Er is ook nooit sprake geweest van stoppen”, lacht dochter Louise die zelf al zes jaar aan de slag is in de zaak. Na haar opleiding hotelmanagement en specialisatiejaar als sommelier ging ze meteen meewerken in de zaak van ouders. Haar pa is nu ook officieel met pensioen en viert straks zijn 61ste verjaardag. “Ik krijg de kans van mijn ouders om hier de zaak over te nemen. En dat wil ik met volle goesting doen. Ook mijn grootouders waren allemaal ondernemers, het zal dus wel wat in het bloed zitten.”

Jubileum in 2025

Aan moeder Anns kant via wijlen Fernand Bril en het gelijknamige constructiebedrijf van de voorzitter van FC Roeselare. Aan vaders kant dus bakkers. In 2025 zal de zaak 70 jaar bestaan. Rumbekenaar Gerard Geldhof startte in 1955 met het bakken van brood op steen, had een broodronde en trouwde met de Kachtemse bakkersdochter Annie Buysse. Het was zoon Kurt, die als patissier ervaring opdeed in het buitenland, die dat luik van de bakkerij naar een hoger niveau bracht. Er zouden diverse vermelding in de Gault&Millau-gids volgen. Anno 2024 komen Gerard (86) en Annie (82) nog dagelijks eten bij Kurt en Ann. “En daar hoort uiteraard ook een taartje bij”, lacht Louise.

“Ik ben enig kind, het was misschien makkelijker geweest mocht ik een broer hebben die ook bakker was”

Pa Kurt dus officieel met pensioen, nu is het tijd voor Louise om over te nemen. “Ik ben enige dochter, het was misschien makkelijker geweest mocht ik een broer hebben die in de bakkerij kon werken”, knipoogt ze. “Maar we zullen het nu anders moeten oplossen natuurlijk. Dat lukt wel hoor, al is personeel vinden de moeilijkste opdracht. “We werken hier nu met acht vaste mensen, waarvan er vijf in het atelier staan. Mijn mama en ik doen vooral ook de winkel en ik spring ook wel eens bij in het atelier indien nodig. Maar we hebben ook nog een heel team van flexi’s, voor de bakkerij en de winkel. Zeker voor de weekends. Dat zijn er ook bijna 15 int totaal.”

6.000 profiterollekes

Twee jaar geleden besloot de familie Geldhof om de bakkerij gesloten te houden met de eindejaarsdagen. “Dat deden we toen door een gebrek aan personeel. Dit keer konden we het wel bolwerken, maar op nieuwjaarsdag bleven we gesloten. We staan daarbij ook in contact met onze collega’s en we willen onze klanten ook zo goed mogelijke service bieden. We willen ook ten allen tijde goede kwaliteit garanderen. Als we dat niet kunnen, dan blijven we liever dicht. Maar het was dus best hectisch, voor die twee weekends samen hebben we 6.000 profiterollekes gemaakt, om maar een voorbeeld te te geven. En dan zijn er nog de buches, vooral ook veel ijsbuches en andere wensen voor die dagen.”

Nieuwste technieken

Na die drukke eindejaarsperiode genieten de familie en de medewerkers nu van 14 dagen vakantie. “Het is inderdaad altijd een uitdaging om voldoende mensen te vinden. Sommigen werken hier al best lang, maar er is altijd wel wat verloop. Maar het is ook niet meer zoals vroeger, onze mensen doen hier nu in principe een normaal aantal werkuren per week.”

Dochter Louise, pa Kurt Geldhof en ma Ann Bril in de bakkerij. “We zijn altijd blijven investeren.” (foto SB) © Stefaan Beel

Bakker Kurt is het gewend om iedere morgen om 2 uur op te staan om in zijn atelier aan de slag te gaan. “Nu zal ik nog blijven helpen, maar het iets rustiger aan doen. Met de nieuwe technieken kun je ook al meer voorbereiden. We zijn ook altijd blijven investeren in de nieuwste ovens.”

Wijndegustaties

Sinds Louise haar intrede maakte in de bakkerij is er ook een nieuw component toegevoegd aan de zaak. “Ik ben dus sommelier en we verkopen hier dus ook wat wijnen. Na sluitingstijd houden we hier soms ook een wijndegustatie, het blijft ook een passie voor mij. Net als de bakkerszaak van mijn ouders, als je gepassioneerd bent, dan kijk je uiteraard op geen uurtje werk.”

Louise heeft ondertussen een vriend, maar die werkt in een totaal andere branche. “Al van kindsbeen af, was ik hier aan het helpen. Eerst bij de afwas, later ook helpen de camion vullen. Voor mij is dit een logische stap, al begrijp ik ook dat leeftijdsgenoten dat misschien minder zouden zien zitten. Maar ik ben hierin opgegroeid.”

“We zijn ook genomineerd voor de Roeselare Awards. Toch een mooie erkenning!”

Bakkerij Geldhof heeft ook naam en faam tot ver buiten de de gemeentegrenzen. “Ben je naar het feest van 70 jaar Roularta in Carré geweest vorige week?”, hengelt ze bij ons. “Wel het gebak was daar van ons. En we zijn ook genomineerd voor de Roeselare Awards. Toch mooi die erkenning, we kijken alvast uit naar die avond.”

Kurt Geldhof is ook lid van de Eurobanketkring, de vereniging van een tiental toppatissiers uit ons land. “We zijn onlangs nog naar Lyon geweest waar we van de nieuwste bakkerstrends konden proeven en een bezoek brachten aan de chocaladefabriek van Valrhona.”

Twee chefs gezocht

Dochter Louise wil net als haar pa dus verder blijven innoveren. “Mijn pa zal dus nog blijven mee werken, maar zijn ook op zoek naar twee leidinggevende figuren. Mensen die onze medewerkers op sleeptouw kunnen nemen. Waaronder ook een chef patissier die samen met mij de nieuwe creaties kan helpen ontwikkelen. Ook een chef brood is dus nog welkom.”

In 2025 wordt dus het 70-jarige bestaan gevierd. “Maar eerst in 2024 de overname vlot laten verlopen, daarna zien we wel. We nemen het dag op per dag.”