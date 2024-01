“Nieuw concept na de krokus”: bakkerij ‘t Kapoentje gaat in 2024 zachtjes verder afbouwen

Ooit waren er zeven bakkers in het centrum van Rumbeke. Nu tellen we er nog (slechts) drie. En ook daar komt straks verandering in. Geert en Anneke van ‘t Kapoentje gaan stilaan afbouwen.

“Het is en blijft een mooie stiel waarmee je goed je brood kan verdienen”

Anneke Mestdagh is van Beitem afkomstig, haar echtgenoot Geert Cappoen uit Wervik. “Mijn vader was er kleermaker, maar bij de opkomst van de confectie schakelde hij over naar een snoep- en sigarettenwinkel. Daarna werd het er tearoom, maar mijn twee oudere broers die ook aan Ter Groene Poorte voor bakker studeerden, maakten er een bakkerij van. Ondertussen is het opnieuw een tearoom geworden, maar die heet ook ’t Kapoentje.”

Net als de bakkerij die Geert en Anneke verpleegkundige van opleiding 38 jaar geleden van bakker Buyse overnamen en deze nieuwe naam gaven. “In totaal is er hier nu al 55 jaar bakkerij op dit adres.”

Dochter theesommelier

Geert en Anneke, straks 61 en 63 jaar oud, beraden zich over de toekomst. “We hebben al wat afgebouwd. We doen het nu nog met één patissier en iemand in het atelier, mijn vrouw en ik en flexi’s voor de winkel”, zegt Geert. Ook hier is het moeilijk om personeel te vinden en er is natuurlijk de leeftijd. “Veel van de warme bakkers die er nog over blijven, zijn vijftigers of zestigers. Babyboomers! Maar de meesten gaan nu met pensioen.”

De beslissing in ’t Kapoentje ligt duidelijk niet makkelijk, al die jaren wis je ook niet zomaar uit. Opvolging is er wel niet. Zoon Bart is accountmanager en verkoopt bouwkranen en dochter Joke is theesommelier en heeft op de hoek van de Wallenstraat in het centrum van Roeselare haar zaak Plukthee. Dochter Hanne runt een kapsalon in Moorslede. “Ze hebben alle drie hun eigen weg gezocht en gevonden. En straks – het is voor iedere dag – verwachten we ook ons zesde kleinkind”, klinkt het trots.

“Mocht er een overnemer komen, dan kan die meteen instappen”

2024 wordt sowieso een cruciaal jaar voor de zaak. “Als een jonger iemand de zaak wil overnemen, dan kan die hier meteen aan de slag. We genieten nu eerst van wat vakantie, maar zullen na de krokusvakantie starten met onze aangepaste openingsuren en vernieuwingen en ons vernieuwd aanbod. Maar we zullen onze klanten daar op tijd op stond van verwittigen.”

Concreet zal het er op aankomen dat de openingsuren en -dagen worden teruggeschroefd. “Maar we willen onze klanten zeker nog blijven kwalitatief bedienen. Maar het wordt ons ook niet makkelijk gemaakt, goed personeel vinden is immers zeer moeilijk.”

Geert en Anneke weten dat ook de collega’s met hetzelfde probleem worstelen. “Nog niet zo lang geleden waren hier in het centrum van Rumbeke nog zeven warme bakkerijen. Af en toe kwam daar ook nog eens een koude bakkerij bij. Maar dat is allemaal verleden tijd.”

Anneke was vorig jaar na een operatie ook een tijdje buiten strijd. Het is nu tijd aan de nieuwe generatie. “Het is en blijft een mooie stiel. Je moet hard werken, maar je kan er ook goed je boterham mee verdienen.”

“Nu heb ik enkele uurtjes slaap nodig, vroeger trok ik soms de nacht door”

Het echtpaar verhuisde toen de kinderen aan het opgroeien waren van de woning bij de bakkerij naar een huis in de Koningstraat. Op wandelafstand dus. “Ik heb daar een grote tuin, eens ik met pensioen zal zijn, zal ik de handen vol hebben. Ik ben vrij handig en graag bezig. Ik maakte een keuken voor onze woning, legde er ook zelf een nieuwe vloer,…”, vertelt Geert terwijl zijn echtgenote bevestigend knikt. “En ik hou ook van aquariums.”

De bakkerij heeft ook nog heel wat trouwe klanten, die vaak ‘s morgens vroeg al staan samen te troepen tegen dat de deuren open gaan. “We hadden ook altijd onze specialiteiten. De fijnere patisserie en ook ons abdijbrood”, zegt Geert terwijl hij een reeks foto’s toont van taarten in alle vormen die hij de jongste jaren voor de klanten maakte. Ook daar was hij dus de handige harry. “Straks zullen we ons meer op brood en ontbijtkoeken richten, maar ook onze eigen ijskreem blijven we maken. We gaan een tandje terugschakelen. Vroeger ging ik soms niet slapen, bleef ik wakker. Nu kan ik dat niet meer, ik heb toch enkele uren slaap nodig.”