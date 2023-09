Ieperse horeca steunt Rode Kruis en Be You

Zo’n 135 leden van Horeca Ieper en Omliggende verzamelden in de Oude Kaasmakerij voor het traditionele herfstbanket na het drukke zomerseizoen. Van de gelegenheid maakte het bestuur gebruik om 1.000 euro te schenken aan het Rode Kruis en Be You.

De federatie Horeca Ieper en Omliggende bestaat 77 jaar en is actiever dan ooit. “We hebben 138 leden. Als je weet dat Horeca West-Vlaanderen 2.500 en Horeca Vlaanderen 6.600 leden telt, dan scoren wij procentueel heel goed”, vertelt voorzitter Jürgen Crombez. “Traditioneel komen we na het drukke zomerseizoen samen om het glas te heffen en een hapje te eten tijdens ons herfstbanket, dit jaar al voor de negende keer. We maken van de gelegenheid ook gebruik om 1.000 euro te schenken aan twee goede doelen. Deze opbrengst kwam tot stand na een succesvolle kaarting vorig jaar in café De Oude Veemarkt bij ons bestuurslid Tom Claus. Een cheque van 500 euro gaat naar het Rode Kruis en een cheque van 500 euro naar Be You, een vereniging die jongeren steunt in Ieper.”

Afdelingssecretaris Astrid Monteyne van Rode Kruis Ieper nam de cheque van 500 euro met veel dankbaarheid in ontvangst. “Rode Kruis draait volledig op giften”, vertelt ze. “Wij gebruiken die middelen voor materiaal, maar binnenkort verhuizen we ook naar een nieuwe locatie in Boezinge, waar we volop in de werken zitten. We zijn ook een garage aan het bouwen voor onze voertuigen, die we dankzij de stad even mochten stockeren in de vroege Aveve in Boezinge. Een van die voertuigen is al vijftien jaar oud en dus ook aan vervanging toe. Ook die aankoop moet met giften gebeuren, dus deze mooie schenking is zeer nuttig.”

Buurtwerk

Ook Henri Menheere van Be You kan de gift goed gebruiken. “Wij doen al negen jaar buurtwerk voor jongeren in Ieper tussen 12 en 18 jaar oud”, vertelt hij. “Via sport, spel en activiteiten willen we een luisterend oor bieden en via coaching helpen we jongeren hun plek in de samenleving te vinden. Be You wil jongeren in Ieper blijven steunen, maar het wordt ons te veel. De nood is groot: veel jongeren vragen hulp en we kunnen amper volgen. We zoeken dringend vrijwilligers en financiële steun om ook betaalde medewerkers aan te nemen en dit werk te kunnen blijven doen.”