Het best verborgen café van Menen gaat op zoek naar een overnemer: wie wordt de nieuwe uitbater van De Verdoken Hoek?

Wie wordt de nieuwe uitbater van De Verdoken Hoek? Het best verborgen café van Menen is op zoek naar een overnemer. De eigenaars hebben alvast flink wat argumenten in huis, om het zo aantrekkelijk mogelijk te maken. “Hier starten? Het is kwestie van sleutel op de deur!”

Het is een café dat eigenlijk enkel door Menenaars gekend is. Een volkskroeg die als het ware parallel achter gevels en tuinen ligt verborgen. De Verdoken Hoek, al jaar en dag een toevluchtsoord voor wandelaars en fietsers, gaat op zoek naar nieuwe uitbaters.

In 2022 kwam het café in nieuwe handen terecht, en met heel wat passie werd de plek tot nieuwe hoogtes gebracht. De piek volgde vorige zomer, toen voor de allereerste keer, de Verdoken Feesten werden georganiseerd. Het evenement zorgde er meteen voor dat het Brouwerspark vol liep.

Sleutel op de deur

Maar de uitbaters hebben een nieuwe uitdaging gevonden, waardoor De Verdoken Hoek op zoek moet naar nieuw bloed. De eigenaars hebben alvast een uitermate aantrekkelijk aanbod op tafel liggen. “Het café is eigenlijk zo goed als klaar om van start te gaan. De frigo’s vullen, de deur openen en je kunt de klanten ontvangen. Alles is nog aanwezig, om het zo vlot mogelijk te maken. Er is het gezellige interieur, maar er zijn ook dartbanen en zelfs nieuwe petanquepleinen die in gebruik kunnen worden genomen. De Verdoken Hoek groeide in de loop der jaren ook uit tot de thuisbasis van verschillende clubs. Zij staan te wachten om hier opnieuw hun toevlucht te kunnen nemen. En dan is er natuurlijk ook nog de locatie. Het terras geeft uit op het Brouwerspark en dat is toch best wel uniek.”

‘Mjinde’-vibe

Een buitenkans voor gemotiveerde ondernemers dus, al maakt de eigenaar er graag een kanttekening bij. “De Verdoken Hoek is iets typisch Meens. Je kunt het niet zien van aan de straatzijde en er is ook geen gigantische parking bij. Toch is het een trekpleister voor de Menenaars. We willen die identiteit echt blijven behouden. We hadden al enkele voorstellen van potentiële overnemers, al hadden we meteen door dat ze niet echt die ‘Mjinde’-vibe hadden. Wie geen enkele voeling heeft met onze stad, zal hier ook zijn of haar draai niet vinden en daar letten we op.”