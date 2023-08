Eerste editie van De Verdoken Feesten in Menen zijn enorm succes: “Zien jullie allemaal volgend jaar opnieuw”

Stiekem hadden ze gehoopt op minstens 500 bezoekers, ze haalden dat cijfer ruimschoots. De eerste editie van De Verdoken Feesten in Menen kan als een waar succesnummer worden omschreven en het smaakt naar meer. “We zien jullie allemaal opnieuw volgend jaar”, klonk het bij een uitgelaten organisatie.

Stress en een tikkeltje angst. Ze waren beiden steevast op post de afgelopen dagen. Voor Sharon Deleu (38) was de inzet dan ook niet min. De zaakvoerster van café De Verdoken Hoek, een mythisch café in de grensstad, wilde met De Verdoken Feesten een soort van kruisbestuiving tussen een buurtfeest en een festival maken. Het Brouwerspark moest één dag lang en dit voor de allereerste keer, het toneel van het gloednieuwe evenement worden.

“Tot enkele minuten voor de start van het feest, liep ik op de toppen van de tenen. Een lampje dat niet brandde of een kabel die niet goed lag? Het moest allemaal perfect verlopen want ik wilde iedere tegenslag vermijden.”

Familiale sfeer

Sharon zag, naarmate de dag vorderde, het Brouwerspark ook aardig vol lopen. “We zijn de dag gestart met een petanque- en kubbtornooi. Om 11 uur was het dan de beurt aan Marino Punk die met zijn accordeon een aperitiefconcert animeerde. Later volgde nog een countryzanger, een saxofonist en als afsluiter hadden we een travestieshow op de planning staan.

Mensen genoten van het spektakel en ook kinderen tekenden massaal present. Dat was onze grootste uitdaging: ervoor zorgen dat alles zo familiaal mogelijk verliep. Er was een goochelaar op het terrein, er waren springkastelen en kinderen konden er zich zelfs laten schminken als echte superhelden.”

Smaakt naar meer

Het doel van Sharon was om minstens 500 bezoekers tot in het park te krijgen. “En dat cijfer werd ruimschoots gehaald. Meer nog: het werd volledig verpulverd. We zagen een Brouwerspark vol met lachende, spelende en dansende mensen die er allen de tijd van hun leven hadden. Natuurlijk smaakt dit naar meer en zullen we volgend jaar opnieuw de mensen verwelkomen, tijdens een nieuwe editie van De Verdoken Feesten.”