Greg en Delphine vieren vijf jaar ‘t Hoekske met dorpsfeest naast het café

Gregory Vandeweghe is sinds vijf jaar de cafébaas in ’t Hoekske en van achter de toog sloeg hij ook zijn vrouw Delphine Deceuninck aan de haak. Voor de vijfde verjaardag werd een programma in elkaar gebokst, in het weekend van 20, 21 en 22 mei is het feesten geblazen.

Gregory Vandeweghe is vijf jaar patron van café ’t Hoekske. Het was ook daar dat hij ‘zijn’ Delphine Deceuninck leerde kennen. “Dik drie jaar geleden kwam ik hier met een gemeenschappelijke vriend iets drinken en ik ben hier blijven plakken. En ondertussen werk ik hier ook mee”, zegt Delphine. Ze vocht ook tegen borstkanker en organiseerde een event voor Think Pink.

Bij de opening stond het volk bijna op straat

Maar in het weekend van vrijdag 20 tot en met zondag 22 mei staat alles in het teken van het vijfjarig bestaan van het café. “Ik kwam uit de bouwsector, maar een werkongeval dwong me een andere richting in te slaan”, zegt Gregory. Bij zijn ouders deed hij eerder wel al horeca-ervaring op in De Mythe (Ardooie) en ’t Handelhuis (Koolskamp). “Ook mijn broer heeft een eigen zaak, Historic in Dadizele.”

Meteen volle bak

Greg nam vijf jaar geleden de zaak over van Annie Dufoort. “En het was meteen bingo, het volk stond bij wijze van spreken op straat bij de opening. Ik kende ook wat volk natuurlijk en er zaten hier toch al wat verenigingen. Na corona volgde een moeilijke heropstart, maar alles begint weer in zijn plooi te vallen.”

In het café zitten heel wat verenigingen, zij vormen de levensader van het café. “WTC Beveren Sportief heeft meer dan 100 leden, we hebben een kaart-, biljart- en caramboleclub. Onze dartsclub speelde kampioen, we richten nu ook een tweede team op. Er is ook een tweede minivoetbalclub in de maak en straks gaat ook nog een liefhebbersvoetbalploeg van start bij RLV. We zitten niet stil. We zijn hier ook officieel lokaal van SK Roeselare-Daisel. Als oud-voetballer ga ik graag eens kijken naar de Roeselaarse clubs. Club Roeselare verzamelt hier overigens om met de bus richting de West-Vlaamse bekerfinale te trekken. We mogen niet klagen, maar we doen er ook heel wat voor om volk naar het café te krijgen.”

Twee happy hours

Beveren is sowieso ook een levendige gemeente. “En met het feest voor het vijfjarig bestaan willen daar ons steentje toe bijdragen, de toegang is ook gratis.” Vrijdagavond zijn er twee happy hours, van 17 tot 18 uur en van 21 tot 22 uur. Wie dan een Stella koopt, krijgt er eentje op de koop toe. Zaterdag komt het voetbaldier in Greg boven. “We organiseren een alternatief voetbaltornooi waarbij je allerlei voetbalskills kunt laten zien. Teams van vijf tot acht personen kunnen zich nog altijd inschrijven.” Daarna volgen de optredens. “Eerst de lokale percussionisten van Beng, bekend van Belgium’s Got Talent. Daarna brengt Jetti Paletti er de sfeer in en er volgt ook een afterparty met dj’s.”

Op zondag kun je deelnemen aan het dartstornooi. “Ook hiervoor kan je nog inschrijven, we mikken op 120 deelnemers. Alle niveaus zijn welkom. Ook voor de barbecue van zondagmiddag zijn er nog kaarten te verkrijgen.” Die barbecue wordt voorafgegaan door een aperitiefconcert van Beverly Percussions, in de namiddag is er kinderanimatie en vanaf 16 uur starten de optredens van coverbands met Goe Beezig en Raw Deal. “Doorlopend zijn er ook frietjes en braadworsten te verkrijgen. Er komt een podium naast het café en ook de straat wordt afgezet. Er komen ook drie springkastelen. En we duimen uiteraard voor schitterend weer”, benadrukken Greg en Delphine.