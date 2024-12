Eetcafé Peetje Klakke stopt eind deze maand

Wie regelmatig in Wingene passeert, stelt vast dat het de laatste tijd verdacht stil is in eetcafé Peetje Klakke op de Markt in Wingene. De reden is nu gekend: uitbaatster Chiara Devooght stopt ermee en geeft nog een laatste ‘Farewell Party’ op 28 december.

Chiara Devooght en haar vriendin Anouk Plets zijn jarenlang de drijvende kracht geweest achter eetcafé ‘Peetje Klakke’, een vertrouwde naam en gezellig adres in hartje Wingene om iets te komen drinken of eten. In 2020 besliste het duo zelfs om een tweede horecazaak te openen, met name danscafé Bar Bièras in het vroegere café Contrefort. Dat was een moedige zet in volle coronaperiode. Ondertussen is die zaak gesloten en nu stopt Chiara ook met Peetje Klakke. “Ik heb het een beetje gehad met de horeca”, legt Chiara uit. “We hebben tien jaar het beste van onszelf gegeven. Altijd gewerkt wanneer iedereen feest, zoveel avonden, nachten en weekends. Ik ben 30 jaar, de wereld ligt nog open. Het is welletjes geweest en tijd voor iets anders.”

Vraagteken

Daarmee dreigt opnieuw een gezellig café op de Markt in Wingene voorgoed te sluiten, want het pand is overgekocht door Ines De Voldere van apotheek De Voldere. De ideale gelegenheid om de apotheek gevoelig uit te breiden, al wil Ines daar nog geen uitsluitsel over geven. “We moeten een en ander nog bespreken met de vorige eigenaars, dus we laten nog even in het midden wat er binnenkort met Peetje Klakke zal gebeuren”, aldus De Voldere.

Laatste party

Ondertussen staat op de website van Peetje Klakke dat de zaak permanent gesloten is. “We draaien nog twee weken uitsluitend op reservaties”, legt Chiara uit. “Op zaterdag 28 december geven we nog een laatste ‘Farewell Party’ met live optredens van Allie and The Roosters, elektronische dansmuziek met Synquence en een dj”, aldus Chiara. “De toegang is vrij en iedereen is welkom.” Meteen blijft er op de Markt van Wingene uiteindelijk nog één café overeind, met name Saby’s Place op Markt 6.