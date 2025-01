“Dit afscheid doet pijn”: café Charlie Rockets in Brugge sluit maandag definitief de deuren

Op vrijdag 24 januari wordt het allerlaatste weekend van café/hostel Charlie Rockets ingezet. En komende maandagavond is het helemaal amen en uit voor de legendarische kroeg – waar ook talloze bandjes mochten optreden – van de flamboyante uitbater Karel Hessels. Het pand is verkocht en er komt een groot hotel in de plaats. “Charlie Rockets staat voor dertig heel mooie jaren van mijn leven. Dus ja, het definitieve afscheid doet zeker pijn”, zegt Karel.

Het zijn geen gemakkelijke dagen voor Karel Hessels (59). De man, telg uit een bekende horecafamilie, moet binnenkort definitief afscheid nemen van wat toch wel zijn levenswerk mag worden genoemd: Charlie Rockets. Het populaire café en hostel in de Hoogstraat sluit op maandagavond 26 januari voorgoed de deuren. Het bijhorende Italiaans restaurant Carlito’s is hetzelfde lot beschoren.

Het hele pand is verkocht aan de NV Dukes’ Arches, een vennootschap van de bekende vastgoed- en hoteliersfamilie Degroote uit Oostende. Deze vennootschap baat aan de overkant van de straat al een luxehotel uit.

Voor de start van Charlie Rockets, in 1995, huisde er een cinemazaal in het complex, met name cinema Memlinc. De NV Dukes’Arches heeft een omgevingsvergunning aangevraagd voor het slopen van cinemacomplex en verbouwen en uitbreiden van een bestaand hotel – (de hostel dus) – twee commerciële ruimtes en een woongelegenheid en het aanleggen van een ondergrondse parking. Het nieuwe hotel zou 45 kamers tellen.

Polyvalente zaal

De ouders van Karel, intussen allebei overleden, runden zelf jarenlang een hotel: Die Swaene langs de Steenhouwersdijk, waar drie van de vier kinderen in de eerste jaren ook meehielpen.

De familie Degroote aasde al lang op het pand recht tegenover een van hun eigen hotels, maar Karel Hessels hield lange tijd de boot af. “Het is een beslissing die ik met spijt in het hart genomen heb, want ik zie Charlie Rockets als mijn vierde kindje”, zegt Karel Hessels. “Jarenlang heb ik gestreden om iets te kunnen ontwikkelen in de oude cinemazaal achteraan hier. Ik dacht onder meer aan een polyvalente zaal, maar door opeenvolgende stadsbesturen werd me heel weinig gegund. Mocht ik mijn zaak mogen uitbouwen zoals ik het wilde, zou ik niet verkocht hebben.”

Americana

Het Charlie Rockets-avontuur begon op 19 mei 1995. “Mijn vader was eigenlijk op zoek naar extra parkeerruimte voor zijn hotel en zag daarvoor wel iets in dit grote pand, de voormalige bioscoop Memlinc. Maar ik zag er ook de mogelijkheden in voor een horecazaak en de familie heeft toen beslist het aan te kopen”, zegt Karel, die al vlug een concept in zijn hoofd had voor de nieuwe zaak. “In de jaren 90 waren de Amerikaanse Hard Rock Cafés, ook bekend van de T-shirts, heel erg populair. Die Americana- en rock ‘n roll-stijl sprak me ook wel aan, ik wilde in Brugge zo’n soort zaak realiseren. Ik voelde aan dat er in Brugge ook wel ruimte was voor logies voor jonge reizigers en startte een tweetal jaar na de start van het café met een hostel op de eerste verdieping.”

Bioscoop Memlinc werd in 1995 omgedoopt tot Charlie Rockets. (foto Beeldbank Brugge) © Beeldbank Brugge

Karel besteedde voor de start heel wat tijd in inrichting, aankleding én het op punt stellen van zijn menukaart. “Het verleden als bioscoop hebben we goed uitgespeeld door de vele oude filmaffiches die hier nog lagen te gebruiken als aankleding van de wanden, tot in de toiletten toe. En daarnaast ben ik overal, tot in de Verenigde Staten zelf toe, Amerikaanse attributen op de kop gaan tikken. Zoals Amerikaanse nummerplaten van allerlei staten, neon-verlichting, gadgets van Harley Davidson, en ga zo maar door… Eenvoudig was dat niet, want er was toen nog geen internet waar je alles kon opzoeken en bestellen.”

Pizza

“De eerste tien jaar van de uitbating had ik ook heel wat zogenaamde tex-mex-gerechtjes en snacks op de kaart staan, zoals hamburgers, enchiladas, chicken wings, burritos en taco’s. In 2005 hebben we dan naast de deur het Italiaans restaurant Carlito’s opgericht en zijn we gestopt met die tex-mex-snacks omdat dat moeilijk te combineren was”, gaat Karel verder.

Ook muziek speelde altijd een grote rol in Charlie Rockets. Tal van lokale maar ook buitenlandse bands kregen er een podium voor live muziek. “Nu Charlie Rockets wegvalt, zijn er in Brugge niet veel mogelijkheden meer voor kroegconcertjes”, mijmert Karel. “Ik heb nog heel mooie herinneringen aan de Palm Live caféoptredens hier, met onder meer Axelle Red, Bart Peeters en Raymond van het Groenewoud, die in 2003 op het toenmalige VT4 werden uitgezonden.”

Veiling

Intussen staat zo goed als de volledige inboedel, waaronder ook mooie interieurstukken te koop via veilingsite Auctim. “De flipperkast van Harley Davidson en de moto’s in de American Pool-zaal achteraan staan niet te koop, die betekenen veel voor me en hou ik zelf”, zegt Karel.

Het komende weekend verwacht Karel heel wat goede klanten en ook wel oud-medewerkers voor een stevig afscheidsfeestje. “Charlie Rockets staat voor dertig heel mooie jaren van mijn leven. Dus ja, het definitieve afscheid doet zeker pijn.”

Karel runt samen met zijn levensgezellin Nele Caus, ook bekend als gemeenteraadslid voor N-VA, ook nog een Italiaans restaurant in Sint-Andries.