Derde keer goede keer voor ’t Ribbekotje? “Begon als klucht, maar valt in smaak”

Derde keer goede keer? In amper vijf jaar opent ’t Ribbekotje nu al een derde keer in dezelfde stad Ieper. De familie achter de horecazaak hoopt zich nu voorgoed te settelen in deelgemeente Elverdinge. “Ribben à volonté blijft de specialiteit van ’t huis, euh kot.”

“Hoe het begon? Als een domme klucht”, lacht Dirk De Rous (51), die de ribben bereidt. “Mijn vrouw Joëlle had vroeger het restaurant The Brunch in de Ieperse Rijselstraat. Toen ik daar als grap eens ribbetjes klaarmaakte, vlogen de klanten erop.”

De ribben vielen zodanig in de smaak, dat het koppel later uitpakte met een volledig nieuwe zaak: ’t Ribbekotje. “Ons eerste ‘kotje’ was gevestigd langs de Dikkebusseweg, aan het kruispunt met het Bijlanderpad bij Ieper”, vertelt Joëlle Nuyttens (41). “Omdat ik een band heb met deelgemeente Vlamertinge, wou ik na drie jaar ’t Ribbekotje verhuizen naar het dorp, waar ik opgroeide en mijn ouders nog wonen.”

De timing bleek uiterst ongelukkig. “In Vlamertinge openden we vier weekends voor corona”, foetert Dirk. “We hebben afhaal geprobeerd, maar dat was niet hetzelfde. Tot overmaat van ramp werden we daar ook geconfronteerd met de slechte staat van het pand.”

Een nieuwe verhuis drong zich op, dit keer in een andere Ieperse deelgemeente: Elverdinge. Al wou Joëlle eerst feedback van haar klanten, voordat ze zichzelf en haar familie in een derde avontuur stortte. “Wie wil nog eens ribbetjes eten”, vroeg ze op de Facebookpagina van ’t Ribbekotje, die na vijf jaar meer dan twaalfduizend volgers telt.

“De reacties waren overweldigend”, zegt ze. Derde keer goede keer, dan maar. In Elverdinge vond ’t Ribbekotje onderdak in het pand van voormalige horecazaak De Warande, tegenover woonzorgcentrum Home Vrijzicht bij het kruispunt van de Veurnseweg met de Boezingestraat.

“Een prachtige locatie, kijk eens naar al die passage”, wijst Dirk naar de drukke gewestweg tussen Ieper en de Westkust. “Klanten kunnen binnen eten, op ons buitenterras of vooraf bestellen voor afhaal. Ribben à volonté blijft de specialiteit van ’t huis, euh kot. Want vanaf dag een waren ze een schot in de roos en ons concept is vrij uniek in de streek. We blijven ook wedstrijden voor gratis ribben organiseren. In een weekend heb ik eens meer dan honderd kilogram ribben bereid. Mijn geheim? Timing! (toont zijn kookwekker) Voor de rest wil ik niet te veel prijsgeven. Behalve dit: ze zijn niet gestoomd of gegrild op vuur, ze zijn gemarineerd en afgekruid met zelfgemaakte kruiden. Welke soort? Ook het varken of de boerderij zal ik niet verklappen. De klanten hebben alleszins niet te kiezen: we bieden één gerecht met ribben aan.”

Maar de menukaart is intussen aangevuld met andere gerechten. “Kip aan ’t spit, mixed brochette, scampi’s en spaghetti. We proberen voor het eerst ook een tearoom. Spannend.”

’t Ribbekotje is te bereiken op 0477/21.48.18 en open op vrijdag (18-21.30 uur), zaterdag (12-22 uur) en zondag (12-21.30 uur). (TPAB)