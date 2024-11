De Vis van het Jaar 2024 is… onbeschikbaar: uitreiking op 24 november geannuleerd

Geen Vis van het Jaar in 2024, en dat heeft een bijzondere reden. De vissoort die normaliter deze figuurlijke award in de wacht zou slepen is onvoldoende voorradig, waardoor de organisatie het niet logisch vindt om deze sterk te promoten bij het grote publiek.

Al 35 keer riep het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) – in samenwerking met Vlaamse visserijsector en het ILVO – een Vis van het Jaar uit. De vis in kwestie wordt in dat geval stevig gepromoot langs allerlei kanalen, om mensen aan te sporen deze eens extra op het menu te zetten. Eerder werden de schartong, grijze garnaal, rog en pladijs al gekroond tot Vis van het Jaar.

Normaal gezien vindt die bekendmaking plaats in de zomermaanden, rond de start van het visseizoen. Dit jaar stond de uitreiking gepland voor 24 november in Oostende, maar die gaat dus niet door. De reden? De vis die zou gekroond worden is slechts in beperkte mate beschikbaar. “De aanvoer van de geselecteerde vissoort bleek aanvankelijk onvoldoende om de campagne succesvol te starten in het najaar. De natuur laat zich niet sturen en dat heeft zijn gevolgen. Omdat het jaar op zijn einde loopt en de focus in de handel en bij consumenten nu op andere soorten ligt, hebben wij besloten dit jaar geen Vis van het Jaar meer te lanceren”, aldus woordvoerster Liliane Driesen van VLAM.

Welke vis met de eer zou gaan lopen zijn dit jaar houdt de organisatie geheim. “Deze soort is namelijk nog steeds kanshebber voor de volgende edities”, klinkt het.