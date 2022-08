Grijze garnaal is ‘Vis van het jaar 2022’

Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) heeft de grijze garnaal verkozen tot ‘Vis van het jaar 2022’. De vis van het jaar, die dit jaar eigenlijk een schaaldier is, is maandag voorgesteld en geproefd in Nieuwpoort.

Elk jaar is er de verkiezing van vis van het jaar. Met die verkiezing gaat er extra aandacht naar een vissoort van bij ons. Vorig jaar viel de rog in de prijzen. Dit jaar kondigde Vlaams minister van Visserij Hilde Crevits in Nieuwpoort de grijze garnaal als winnaar aan. “De grijze garnaal is een absolute lekkernij en is culinair een topper in onze keuken en in onze horecazaken. VLAM staat klaar met verschillende acties om de garnaal onder de aandacht te brengen”, zegt minister Crevits.

Grootste tussen augustus en november

Het leefgebied van de grijze garnaal is verspreid over de oostelijke Atlantische Oceaan. Toch is de garnalenvangst voornamelijk iets voor de kustvisserij. Het grootste deel van de vangst wordt gevist in de kustgebieden van de Noordzee, voor België, Nederland, Duitsland en Denemarken. De grijze garnalen zijn het grootst in de periode tussen augustus en november. Garnaalschepen onder Belgische vlag vissen jaarlijks tussen de 600 en 1.200 ton grijze garnaal op. De garnalen worden aan boord van het schip onmiddellijk in zeewater gekookt en dan naar de visveiling of verwerkingsbedrijven gebracht. Van de Belgische vloot zijn ongeveer dertig vaartuigen uitgerust om garnalen te vissen.

De Belgische visserij op grijze garnaal heeft geen negatieve invloed op het bestand van het schaaldier. Daarom gaf het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek ILVO een positief advies voor de verkiezing ervan tot ‘Vis van het jaar 2022’.

Prijs gedaald

Door een hoge productiekost en het onevenwicht van vraag en aanbod in 2020 en 2021 heeft slechts een handvol schepen gericht op garnalen gevist. Zo is het aantal ton opgeviste garnalen van 517 in 2019 naar 307 in 2020 en 369 in 2021 gegaan. In 2020 lag de prijs van een kilogram garnalen op 5,04 euro. In 2019 bedroeg dat gemiddeld maar 3,45 euro, omdat de aanvoer toen hoger lag. “Ik hoop dat de campagne rond ‘Vis van het jaar’ de consumptie van grijze garnalen een boost zal geven, zodat onze kustvissers de komende maanden rendabel kunnen uitvaren”, zegt de adjunct-directeur van de Rederscentrale Sander Meyns.