Danny en Hilde al 22 jaar gezichten van frituur Sint-Pieters: “Onze kruidenmix is een goed bewaard geheim”

Al 22 jaar zijn Danny Maes en Hilde Delange de vertrouwde gezichten van Frituur Sint Pieters, gelegen aan de Brugsesteenweg, tegenover de Sint-Pieterskerk. Wat ooit begon als een droom van Danny, voormalig textielarbeider, is ondertussen uitgegroeid tot een lokaal begrip. Ondanks zijn 61 jaar bakt Danny nog steeds met dezelfde passie het “Belgische goud” en denkt hij voorlopig niet aan stoppen.

Bij binnenkomst in Frituur Sint Pieters heerst een gezellige drukte. Danny is druk bezig met het bakken van frieten en snacks, terwijl Hilde de bestellingen aanneemt en inpakt. De sfeer is ongedwongen, met Danny die geregeld een grapje maakt tegen zijn klanten. “Zo kennen we hem,” vertelt een trouwe klant. “Hier komen is meer dan frieten halen. Danny luistert naar je en weet je op te beuren als het even tegenzit.”

Consistentie

Frituur Sint Pieters werd al zeven keer uitgeroepen tot de beste frituur van Kuurne. Wat is het geheim achter dit succes? Danny licht een tipje van de sluier op: “Het draait om kwaliteit, consistentie en vakmanschap. Goede frieten bakken is een kunst waarbij temperatuur, baktijd en het juiste product perfect op elkaar moeten aansluiten.”

Voordat Danny en Hilde hun frituur openden, volgden ze een jaar lang een opleiding om het vak onder de knie te krijgen. “Vandaag de dag zien we vaak nieuwkomers die zonder voorbereiding een frituur starten, maar dat avontuur is vaak van korte duur”, vertelt Danny.

Persoonlijke band

Naast kwalitatieve producten speelt ook de persoonlijke band met klanten een grote rol. “Met 95 procent van onze klanten heb ik een hechte band. Ik ken hun namen en vaak ook hun familieverhalen. Soms ben ik de eerste aan wie ze hun zorgen toevertrouwen. Dat maakt dat ik me soms meer vertrouwenspersoon dan frituuruitbater voel”, zegt Danny met een lach.

De weg naar succes verliep echter niet zonder hindernissen. In de beginjaren moesten Danny en Hilde hard werken om hun plek in Kuurne te veroveren. De frituur, die ze hadden overgenomen van de leraar die hen de opleiding tot frituuruitbater had gegeven, had een slechte naam en stond al drie jaar leeg. “Het eerste jaar was overleven”, herinnert Hilde zich. “Danny werkte dan nog in de textielsector en ik stond overdag alleen in de zaak. Pas ’s avonds kwam hij helpen. Na dat zware eerste jaar begon het tij te keren.”

Geheime wapens

Naast klassieke frieten en snacks heeft Frituur Sint Pieters twee geheime wapens: de Ezelsboulet en de Sint-Pietersworst. “De kruidenmix die we gebruiken, is een goed bewaard geheim. Alleen Hilde en ikzelf kennen het recept”, vertelt Danny trots. In het verleden hebben al velen geprobeerd dat geheim te achterhalen, maar steeds zonder succes. Trots laat hij ons proeven van de beroemde Ezelsboulet. Zoals Danny al voorspelde, stelt de unieke smaak van de boulet niet teleur.

Inbraken

Ondanks hun succes kenden Danny en Hilde ook tegenslagen. Zo werd er twee keer ingebroken in de frituur. “De schade was telkens groter dan de buit”, vertelt Danny. “Bij de laatste inbraak namen de daders zelfs de tijd om hun telefoon op te laden met onze oplader!” Toch blijven Danny en Hilde onvermoeibaar doorgaan.

“Danny heeft altijd al een passie gehad voor bakken”, zegt Hilde. “Toen hij 22 jaar geleden met het idee kwam, stond ik er niet meteen om te springen. Maar nu doe ik het met plezier, al geniet ik ook van onze vrije dagen op zondag, maandag en dinsdag.”

De overige dagen zijn Danny en Hilde vanaf 10 uur ’s ochtends in de weer om alles voor te bereiden. “Het openen van de zaak om 11.30 uur vergt veel voorbereiding, en ook na sluitingstijd is er nog genoeg te doen”, besluit Danny.

Frituur Sint Pieters is meer dan alleen een plek om frieten te halen. Het is een stukje Kuurne waar klanten zich thuis voelen, een plek waar kwaliteit en gezelligheid hand in hand gaan. Danny en Hilde zijn het levende bewijs dat passie en doorzettingsvermogen de sleutel tot succes zijn. (BRU)