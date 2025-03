Caroline (66) laat frituur ‘De Kippe’ over aan Lieven (50) en Sarah (48): “We hebben niet geaarzeld”

Frituur De Kippe in Houthulst heeft voortaan nieuwe eigenaars. Op 2 december 1997 openden Caroline Bondue (66) en haar echtgenoot Noël Dupon (55) hun eigen nieuwe frituur die ze ‘De Kippe’ doopten. Het werd een goed draaiende frituur met heel wat vaste klanten.

“Noël wou altijd al graag een frituur openhouden, al vanaf het begin dat we getrouwd waren”, vertelt Caroline. “Ik hield het eerst af en toen kregen we twee zonen, dus toen ze nog klein waren, was dat ook niet meteen het juiste moment om daaraan te beginnen. Maar opeens hadden we er allebei zin in, onze jongste zoon was toen negen jaar.”

“We kochten een frituur, zochten grond om te kopen zodat we de frituur er konden op plaatsen. We hebben heel veel nagedacht over het waar en hoe voor de frituur en kwamen op dit stukje grond, maar toen we de eerste keer gingen vragen om de grond te kopen, wou de eigenaar niet verkopen. Een tweede keer lukte het wel.”

Einde van een tijdperk

“De firma waar we onze frituur kochten, nam die mee naar de horecabeurs in Gent en bracht die daarna hiernaartoe”, vertelt Caroline verder. “Noël en ik werkten altijd samen in de frituur, doch in 2011 sloeg het noodlot toe: Noël overleed, dat was heel hard. Later leerde ik Koen kennen en ook hij hielp mee in de frituur, maar ook hier sloeg het noodlot opnieuw toe: Koen overleed vorig jaar. Dit wens ik niemand toe, tweemaal de lijdensweg van je partner moeten volgen en hem dan toch nog verliezen, het is hard! Op 31 januari 2025 ben ik dan met de frituur gestopt, ik heb blijven werken tot er een overnemer was.”

Die overnemers zijn Lieven Eeckhout (50) en Sarah Dupon (48) geworden. Zij hebben een dochter, Britney, die vastgoedmakelaar studeert in Gent, en ze wonen in Houthulst. Wijlen Noël Dupon was de oom van Sarah. “Ik heb altijd gezegd als zij (Caroline en Noël) stoppen, dan wil ik dat overnemen”, zegt Lieven.

“Ik heb van mijn hobby mijn beroep kunnen maken”

“Dus toen het zover kwam, hebben we niet geaarzeld, hoewel mijn vrouw er eerst niet zo achter stond, is ze er toch in meegegaan en zou ze nu voor niets ter wereld nog willen ruilen. Zelf ben ik heel gelukkig, ik heb van mijn hobby mijn beroep kunnen maken. Mijn vrouw en ik werkten al 16 jaar mee in een mobiele frituur, dus het frituurverhaal is zeker niet helemaal nieuw voor ons.”

Belangrijke punten

Lieven is van beroep chauffeur en Sarah werkt als poetsvrouw. “Wat voor mij heel belangrijk is, zijn drie punten: vriendelijkheid, properheid en kwaliteit”, zegt Sarah. “Alles moet in orde zijn, anders word ik kregelig, ik kan niet werken in wanorde. Ik sta heel graag in de frituur en vooral het sociaal contact met de klanten is heel bevredigend. Ik hou ervan contact te maken met mensen. In haar vrije tijd helpt onze dochter ook graag mee.”

Specialiteiten

Ook deze frituur heeft haar eigen specialiteiten. “Wij maken zelf ons stoofvlees en vol-au-vent en hebben daarbij nog onze eigen brochette ontworpen: de ‘Twijfelaar’, dat is een brochette met acht soorten vlees. Verder maken we ook zelf de opgevulde eieren”, vertelt Sarah.

“We willen een authentieke frituur zijn met klassieke frituursnacks, een ruime keuze aan sauzen, verfrissende dranken en knapperige frietjes tegen betaalbare prijzen. We maakten een vergelijking tussen de gangbare prijzen in de omtrek omdat we zeker niet te duur wilden zijn. Voor de kindjes is er een smulbox met speeltjes. Ook staat er een pot waaruit ze een Bicky burgersnoepje mogen nemen, daar houden de kinderen echt wel van.”

De frituur ligt op de Iepersteenweg in Merkem bij het kruispunt ‘De Kippe’, met parking voor de deur, een terras waar men de frietjes kan opeten. Binnen zijn er veertien zitplaatsen en meenemen kan natuurlijk ook. “In de winter verwarmen we met een pelletkachel zodat het lekker warm en gezellig is als de mensen binnenkomen.”

Openingsuren: dinsdag en donderdag van 18 uur tot 21.30 uur, woensdag van 11.30 uur tot 13.30 uur en van 17.30 uur tot 21.30 uur. Vrijdag en zaterdag van 11.30 uur tot 13.30 uur en van 17.30 uur tot 00.00 uur. Zondag van 11.30 uur tot 13.30 uur en van 17.30 uur tot 21 uur.

Contact via 0495 25 67 88 of frituurdekippe@gmail.com