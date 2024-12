Carcasse in de top 3 van “meest duurzame concept” in de lijst van World’s 101 Best Steak Restaurants

De prestigieuze lijst van de World’s 101 Best Steak Restaurants lanceerde de categorie Most Sustainable Concept. Carcasse schoot meteen de hoogte in, belandde in de top 3 en ontving de bronzen medaille.

Carcasse brengt het vlees van Dierendonck recht uit de slagerij op je bord. Van kop tot staart. Net als in de beenhouwerij staat deze filosofie centraal. Niets gaat verloren. Hendrik Dierendonck zorgt voor eerlijk vlees van topkwaliteit en chef Timon Michiels gaat ermee aan de slag. “Uit meer dan 100 toonaangevende restaurants selecteerde de jury slechts vijf uitzonderlijke farm-to-fork-concepten, waarbij Carcasse met trots de derde plaats inneemt”, laat Carcasse weten.

Respect voor het product

“Deze erkenning onderstreept de unieke kracht van Carcasse: een compromisloze toewijding aan kwaliteit, vakmanschap en duurzaamheid. De waarden van Carcasse en Dierendonck komen binnen deze categorie volledig tot hun recht. Als een van de internationale pioniers van de nose-to-tail-filosofie – een aanpak die over de hele lijn wordt doorgetrokken van het atelier tot het restaurant – stelt het team niet alleen kwaliteit, maar ook duurzaamheid en respect voor het product centraal. Met dit uitzonderlijke resultaat bevestigt Carcasse zijn status als wereldspeler en boegbeeld van het farm-to-fork-principe.”