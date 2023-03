Café De Piraat moet sluiten: “Dit komt hard aan”

Café De Piraat in Lichtervelde moet eind november de deuren sluiten. Dat meldt uitbater Sander Haeghebaert op Facebook. “Net nu we een van onze beste jaren achter de rug hebben…”

Slecht nieuws voor liefhebbers van rum en dansen tot in de vroege uurtjes: het bekende (jongeren)café De Piraat in de Hoogstraat in Lichtervelde sluit nog dit jaar de deuren. “Eind maart zouden we onze toekomst kennen. We zijn eind maart, we weten het… We kregen helaas geen goed nieuws. Eind november al zullen we onze deuren moeten sluiten. Definitief deze keer. Net nu we met 2022 een van onze beste jaren achter de rug hebben…”, schrijft cafébaas Sander Haeghebaert op Facebook.

Het gaat om een beslissing van brouwerij Omer Vander Ghinste, die eigenaar is van het café en andere plannen heeft met de locatie.

“Dit komt zeker aan”, klinkt het voorts. “Na mijn door covid geörienteerde beslissing om toch niet te stoppen met het café, pompten we nieuwe energie in de zaak. En geld, ik moet daar niet flauw over doen. Mijn investeringen blijken echter tevergeefs. Er komt voor mij persoonlijk een onzekere tijd aan, ik had nog niet nagedacht over wat ik zou gaan doen indien het hier nu al ging stoppen. Omdat ik de zaak positief in zag. Daar kan ik nu stilaan wel mee beginnen. Ons 10-jarig bestaan zullen we alvast nog op de valreep kunnen vieren.”

Sander, die onlangs door onze lezers nog verkozen werd tot dé Krak van Lichtervelde, laat het hoofd niet hangen. Zaterdag is er meteen een feestje. “Met El Capitan achter de draaitafel vanaf 22 uur, tot 3.30 uur. De rest zien we wel.”