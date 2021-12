Brouwerij De Poes uit Tielt maakt nu ook tafelbier

Tafelbier, veel babyboomers herinneren het zich nog alsof het gisteren was: op zondag bij de stoofvlees en de kroketten dronk je tafelbier in plaats van water. Zelfs in menig schoolrefter stond de fles Piedboeuf of soortgenoot steevast als alternatief naast de waterkan op tafel.

Vandaag de dag is het bruine zoete bier met een laag alcoholpercentage echter zo goed als in de anonimiteit verdwenen, iets waar de Tieltse beroepsbrouwer Stijn David iets aan wil doen. Vanaf 2022 krijgt De Poes er namelijk met het bruine tafelbier een tiende familielid bij! Het tafelbier van ‘De Poes’ is nostalgie ten top maar oer traditioneel en ambachtelijk gebrouwen. Ondergistend, bruin, zoet en met een laag alcoholpercentage van ongeveer 1.8 vol %.

Met de groeiende vraag naar bieren met een lager alcoholpercentage lijkt er alvast een mooie toekomst weggelegd voor het bier dat sinds de jaren tachtig vrijwel van de huistafel verdween door de concurrentie van frisdrank. Zeker als je weet dat het nichebier dat nu al aan een revival bezig is in culinaire kringen door zijn veel lagere suikergehalte tafelbier zelfs gezonder is dan onze huidige frisdranken.

Het tafelbier van brouwerij ‘De Poes’ zal begin maart verkrijgbaar zijn in 33 cl en 75 cl flessen en krijgt zijn eigen specifiek etiket. (WM)