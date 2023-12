Bistro ’t Verschil in Gits stijgt in Gault&Millau: “Mooie bekroning voor ons harde werk”

In de jongste editie van Gault&Millau krijgt Bistro ’t Verschil aan de Bruggesteenweg 164 in Gits een score van 14, 5. Met dit half puntje extra zijn Tom Cloet en Ilse Van Acker erg tevreden. “We hadden het totaal niet verwacht, maar het is een mooie bekroning voor ons harde werk. De appreciatie geeft zeker een boost om het goed te blijven doen”, begint Tom Cloet.

Sinds vorig jaar kweekt Ilse Van Acker zelf groenten in de tuin van het restaurant. “Onze klanten appreciëren het dat we zelfgekweekte groenten op hun bord brengen. Er kruipt veel werk in, maar het loont. We willen de ecologische ketting doortrekken tot in de keuken.”

Boomgaard aanleggen

“Momenteel zijn we een boomgaard met 80 bomen, struiken en hagen aan het aanleggen om meer dieren aan te trekken. De groenten telen we niet alleen om te verwerken in het restaurant, maar we verkopen ze ook in de vorm van groenteboxen. Zo maken we zelfs azijn van de appelen uit eigen boomgaard, die we ook te koop aanbieden”, vertellen de restauranthouders.

“Volgende zomer willen we een pop- up openen in de Gitse velden”

Sinds de coronapandemie krijgen restaurants minder klanten over de vloer. Bistro ’t Verschil speelt hierop in door op locatie te gaan met een foodtrailer. “Tijdens de coronaperiode hebben veel mensen geïnvesteerd in het opsmukken van hun tuin, vaak ook met een bijgebouw waar gezellig getafeld kan worden. Waar we vroeger zagen dat mensen communiefeesten op restaurant lieten doorgaan, gebeurt dit nu eerder thuis. We koken bij u thuis vanaf tien personen en vanaf 30 tot 300 à 400 personen brengen we onze trailer mee. Vooraf komen we ter plaatse om na te gaan wat haalbaar is en welk menu we kunnen serveren op maat van de klant”, gaat kok Tom verder.

Pop-up in velden

Aan ideeën geen gebrek bij Ilse en Tom. Ze willen verder inzetten op het landbouwverhaal in de achtertuin van het restaurant. “Volgende zomer willen we een pop- up openen middenin de Gitse velden. Opnieuw zal het biologisch telen van groenten centraal staan, met oog voor de dieren en de natuur. Meer kunnen we er nog niet over kwijt want we zijn nog volop aan het nadenken over de uitwerking van ons idee”, aldus Tom en Ilse. (EVG)