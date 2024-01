Bestel je straks een ‘Rougeke 0,0’ op café? Brouwer van Kasteelbier en Filou komt met twee alcoholvrije bieren

Pintjes en cocktails achteroverkappen en toch nog achter het stuur kruipen? Dankzij de talloze alcoholvrije alternatieven kan dat meer dan ooit toch op een verantwoorde manier. Steeds meer West-Vlamingen kopen alcoholvrije drank, steeds meer producenten volgen. Zelfs Xavier Vanhonsebrouck, aanvankelijk kritisch tegenover bier zonder alcohol, springt nu ook op de kar…

Kan je straks een Rougeke 0,0 bestellen op café? Het zou zomaar even kunnen, want Kasteel Brouwerij Vanhonsebrouck uit Ingelmunster – bekend van Kasteelbier en Filou – lanceert dit jaar twee alcoholvrije bieren. Zaakvoerder Xavier Vanhonsebrouck liet zich eerder nochtans ontvallen geen fan te zijn van bier zonder alcohol. “Wij staan voor kwaliteitsvolle bieren vol smaak. Volledig alcoholvrij zit gewoon niet in ons DNA”, zei hij in september 2021, bij de lancering van de lichte variant Kasteel Xtra.

Vandaag is Vanhonsebrouck toch een believer van alcoholvrij geworden. “Als toonaangevende brouwer van speciaalbieren voelen we ons verplicht om onze verantwoordelijkheid op te nemen”, zegt hij, zonder de merknaam al te willen verklappen. “Ik zie dat jongere mensen verstandiger zijn in hun alcoholgedrag dan veertigers en vijftigers. Ze zijn anders opgevoed en beseffen ook de gevaren die drinken en rijden inhouden. Ze kiezen een Bob of drinken mocktails. De vraag naar alcoholvrij bier neemt toe. Met een kwalitatief product willen wij aan die vraag beantwoorden.”

En die vraag is er, zo blijkt. “Tegenwoordig verkopen wij meer alcoholvrije Sportzot dan de originele Brugse Zot”, vertelt Bruno Vandewoude van de gelijknamige drankencentrale in Veurne, die 400 West-Vlaamse horecazaken bevoorraadt. “Vijf jaar geleden vormden alcoholvrije dranken amper 1 procent van onze omzet, nu is het al 10 procent. Het gamma is enorm uitgebreid en de kwaliteit is verbeterd. Je hebt nu niet alleen alcoholvrije pils en wijnen, maar ook specialbieren, zelfs sangria, Picon en Ricard.”

Opleidingen

Yves Van Moorter, voorzitter van Horeca West-Vlaanderen, stelt vast dat veel – vooral jongere – mensen hun alcoholgedrag aanpassen. “Als ze met z’n zessen op restaurant gaan, dan is één persoon Bob. Die drinkt hooguit één glaasje. Restaurants voelen dat.” Om in te spelen op die trend organiseert vormingsorganisatie Horeca Forma gratis opleidingen voor werknemers en werkgevers uit de horecasector. “We leren hen huisgemaakte limonades en siropen voor mocktails – alcoholvrije cocktails – maken. Die opleidingen zitten altijd vol. Dat betekent dat de sector mee wil.”

(lees verder onder de cartoon)

Dat is nochtans niet altijd zo geweest, weet Dimitri Oosterlynck uit Kuurne. Hij is oprichter en CEO van Gimber, het bedrijf achter de gelijknamige gemberdrank. “Toen ik mijn drankje vijf jaar geleden probeerde te verkopen, werd ik in een aantal West-Vlaamse horecazaken uitgelachen”, herinnert hij zich. “Gij mietje, cafés zijn voor echte mannen die zware bieren drinken, hoorde ik geregeld.”

Ze hadden ongelijk. “Dit jaar hebben we 1,5 miljoen flessen verkocht, goed voor een omzet van 20 miljoen euro wereldwijd. In Vlaanderen is onze opbrengst elk jaar met 8 à 10 procent gestegen. Er is echt een grote mentaliteitswijziging: steeds meer mensen worden zich bewuster van hun drinkgedrag. Ze zweren de alcohol niet volledig af, maar milderen. De sociale druk dat je een feestje pas kan verlaten als je ladderzat bent, is zo goed als weg.”

Kwaliteit

Volgens Pieter Lonneville heeft de stijgende populariteit ook te maken met de kwaliteit van de alcoholvrije alternatieven. Pieter was tot voor kort chef van restaurant Tête Pressée in Brugge, maar hing zijn keukenschort definitief aan de haak om zich volop te storten op de productie van zijn Buloo Apero.

“Alcoholvrije drankjes zijn eindelijk volwassen geworden. Het zijn niet langer ordinaire suikerbommen”, zegt hij. “Ze hebben karakter en eigenheid. Buloo Apero bijvoorbeeld is vervaardigd op basis van rooibosthee, kers, rozemarijn, laurier en korianderbollen. Wat tien jaar geleden begon als een zijprojectje is een echt bedrijf geworden. We leverden aanvankelijk aan een handvol bevriende restaurants, terwijl we vorig jaar al 20.000 liter gebotteld hebben.”

Niet alleen creatieve jonge ondernemers springen op de kar. Ook gevestigde waarden, gespecialiseerd in de productie van alcoholhoudende dranken, zijn mee in het verhaal. Xavier Vanneste van brouwerij De Halve Maan in Brugge lanceerde in 2018 al het eerste alcoholvrije speciaalbier: de Sportzot. “We kunnen op volledig natuurlijke wijze de alcohol uit het bier halen, zonder destillatie of andere bewerkingen die tot smaakverlies leiden”, weet Vanneste. “Ondertussen beslaat de Sportzot al 15 procent van onze omzet. Elk jaar groeit het aandeel van Sportzot in onze productie. Steeds meer horecazaken en winkels bestellen deze alcoholvrije variant.”