Beste terrine van België komt uit Kortrijk

Nagenoeg nergens nog op de menukaarten te vinden en toch combineert het smaken op een gastronomische manier. De terrine, ooit een prestigeproduct is aan een retour bezig. De beste van België is dan weer in Kortrijk te proeven, bij Frederic De Mets van ‘t Hemelhof.

“Ik heb me moeten beroepen op de expertise van mijn vader, die er vroeger wel frequent mee aan de slag ging!” Frederic De Mets (30), chef-kok van ‘t Hemelhof in de Brugsesteenweg, mag zich met trots tot Belgisch terrinekampioen kronen. “Het is een soort van buche die uit verschillende ingrediënten bestaat. Vroeger was het een vaste keuze voor de restaurantganger maar het verdween gestaag in de vergeethoek. Een vergeten culinaire parel, zo kun je de terrine vandaag de dag het best van al omschrijven.” Niet vies van een uitdaging besloot Frederic zich dan ook in te schrijven voor een wedstrijd, specifief gericht op de terrine. “Horecavereniging Culibel lanceerde de zoektocht naar de beste terrine van het land, een smaakbom met enkel maar lokale producten”, gaat de chef-kok verder.

“Ik hou wel van een uitdaging en schreef me in. Er waren iets meer dan 300 aanmeldingen maar uiteindelijk mochten er slechts 4 door naar de finale selectie. Op het einde van de rit bracht ik het goud mee naar huis. De jury was in de wolken met mijn smaakvariatie, waarin ik witloof, Mechelse koekoek, noordzeegarnalen en een scheut Rodenbach Grand Cru heb verwerkt. Het gebruik van die elementen is trouwens typisch voor ons restaurant, waar we een menukaart met een kwalitatieve greep uit traditionele Belgische en Franse keuken aanbieden. Ons witloof of de aardappelen voor onze vers gesneden frietjes? Die halen we hier ook allemaal bij de lokale boer.”

Beste viskok?

Goud voor zijn terrine? Frederic heeft de smaak van de competitie alvast te pakken.

“De wil om te winnen zorgt ervoor dat je het beste van jezelf geeft en dat heeft me geprikkeld”, sluit de chef-kok af. “Ik ga me dan ook inschrijven voor nieuwe wedstrijden, zoals die van beste viskok van het jaar.”

Wie zelf wil gaan proeven van de beste terrine van het land kan hiervoor terecht in restaurant ‘t Hemelhof. De prijswinnaar heeft er een prominente plaats op de kaart gekregen. (CL)