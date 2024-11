Annemieke Verstraete staat al 28 jaar tussen de frietjes: “Ik proef ze nog elke dag zelf”

Als er ooit een standbeeld wordt geplaatst op de markt van Middelkerke zou dat naar analogie met Leuven, waar de ‘kotmadam’ staat, in Middelkerke de ‘frietkotmadam’ kunnen zijn. We verwijzen hiermee naar Annemieke Verstraete (58), die al 28 jaar tussen de frietjes vertoeft. Ooit baatte ze op de markt een frietkot uit, maar nu is ze comfortabeler gehuisvest in Puur Frituur aan de Oostendelaan. Wij gingen langs en proefden er de lekkerste frietjes uit de regio.

“Ik ben in Ieper als het ware in de horeca geboren”, begint Annemieke Verstraete haar verhaal. “Mijn ouders baatten er een dancing uit. In de jaren 80 verhuisde ik met mijn ouders naar Middelkerke, waar zij het restaurant ’t Zand in de Leopoldlaan runden. Daarna maakten ze de overstap naar frituur ’t Marktplein aan de Oostendelaan. Ik werkte nog enkele jaren mee met mijn moeder Mauricette in de frituur, maar liet toen mijn oog vallen op het frietkot dat op het Marktplein stond.”

“Ik vond het tijd om zelf de stap te wagen. Na de nodige moderniseringswerken uitgevoerd te hebben opende ik ’t Kotje. Boven op het dak van de frituur plaatsten we een reuzegroot bakje frieten en in een mum van tijd raakte ’t Kotje bekend in de hele regio.”

Met de vernieuwing van het Marktplein in 2008 moest de frituur wijken, maar Annemieke kon geen afstand nemen van de frietjes en zocht een andere locatie. Ze vond deze op een steenworp van het Marktplein in de Oostendelaan en daar opende ze ’t Frieterietje.

Luchthavenvervoer

“Het was wel even aanpassen, want van mijn frietkot naar een zaak waar je binnen kon eten was een hele stap en een nieuwe ervaring”, herinnert Annemieke zich. “Het was hard werken, maar ik deed het met hart en ziel tot ik plots in 2014 ook eens iets anders wilde proberen. Ik liet de frituur over en vond een nieuwe uitdaging in luchthavenvervoer. Ook dit deed ik met volle goesting, maar telkens ik voorbij een frituur passeerde, miste ik mijn frietjes en frikandellen. Ik miste ook de geur van het frituurvet en de leuke babbels met mijn trouwe klanten. Daarom ben ik in 2018 opnieuw van start gegaan met Puur Frituur, in de Oostendelaan, recht tegenover het shoppingcenter van Middelkerke.”

Puur Frituur is ondertussen opnieuw uitgegroeid tot een van de meest bekende frituren van de regio. “Mijn klanten van vroeger zijn teruggekomen en door de ligging heb ik ook nog heel wat klanten die naar het shoppingcenter komen of verblijven op het kampeerterrein vlak bij mijn zaak. De zaak heet Puur Frituur en dat is het ook. Je moet niet bij mij komen voor uitgebreide gerechten, wel voor lekkere frietjes en snacks.”

Uit ervaring

Een vraag die zich opdringt is of de frietkotmadam zelf nog veel frietjes eet? “Weet je, ik ben verminderd in vergelijking met vroeger, maar wees maar zeker dat ik iedere dag de frietjes zelf nog proef, want ik wil dat de klanten tevreden zijn.”

Een andere vraag is wat het geheim is om lekkere frietjes te hebben? “Er is geen geheim, hoor. Ten eerste moet je houden van je job en deze met veel liefde doen en je moet voorts zorgen voor proper en vers vet. Wat dat laatste betreft gebruik ik al jaren palmvet. Voor de rest speelt de ervaring natuurlijk ook een grote rol. Ik kan makkelijk zien als de frietjes klaar zijn voor consumptie. Dat geldt trouwens ook voor het vlees dat we klaarmaken. De topper bij ons is nog altijd de frikandel.”

Annemieke ziet niet echt een verandering in het koopgedrag van de klanten, enkel als er frietjes afgehaald worden wordt er meestal geen saus bij gevraagd. De reden is volgens Annemieke dat de mensen dan de mayonaise die ze thuis hebben gebruiken.

Puur Frituur is gelegen aan de Oostendelaan 253 in Middelkerke en is open van donderdag tot zondag van 11.30 tot 14 uur en van 17 tot 21 uur. Je bestelling telefonisch plaatsen kan via 0485 74 24 02.