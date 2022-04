(H)eerlijk Staden zet lokaal geteelde producten in de kijker: “Onze boodschap is duidelijk: ga voor lokale teelt en steun producenten uit je buurt”

De gemeente organiseert een tweede editie van de campagne (H)eerlijk Staden. Met de campagne wil de gemeente lokale landbouwers en siertelers promoten en het milieu en de lokale economie een handje helpen.

“Onder de noemer (H)eerlijk Staden promootten we vorig jaar de korte keten”, vertelt landbouw- en milieuschepen Chris Verhaeghe (Open VLD). “De kweker verkoopt daarbij rechtstreeks aan de verbruiker. Zo kan de landbouwer of sierteler zijn prijs, productiemethode en het aanbod zelf bepalen. De verbruiker krijgt in ruil verse en kwaliteitsvolle producten zonder veel voedselkilometers of verpakkingsafval. De consument geeft met zijn lokale aankoop het milieu, de eigen gezondheid en de gepassioneerde landbouwers en siertelers een duwtje in de rug.”

Stadenbon

“We deden met het gemeentebestuur een oproep naar landbouwers en siertelers om mee hun schouders onder de campagne te zetten”, gaat de schepen verder. “Zeventien lokale producenten tekenden in. Hun aanbod werd gebundeld in een brochure die bij alle Stadenaars in de bus moet belanden. Onze boodschap daarbij is duidelijk: ga voor lokale teelt en steun producenten uit je buurt. Met het gemeentebestuur willen we die keuze ook belonen. Zo maakt wie een bezoekje brengt aan de producenten uit de brochure kans op een van de Stadenbonnen ter waarde van 50 euro. Hoe meer lokale verkooppunten je bezoekt, hoe groter de kans dat je daarbij een waardebon in de wacht sleept.”

Bloemenweide

“Iedere Stadenaar krijgt overigens de kans om zelf een bloemenweide aan te leggen door middel van een bon voor een gratis zakje bloemzaadjes die in de brochure terug te vinden is. Op die manier stimuleren we ook de biodiversiteit in de tuinen van onze inwoners. Daarnaast kan er ook een 50 kilometer lange fietstocht afgehaspeld worden die langs alle deelnemende producenten passeert”, besluit de schepen. De campagne (H)eerlijk Staden loopt nog tot 5 september. De winnaars van de Stadenbonnen worden op 15 september bekendgemaakt via www.staden.be en via de Facebookpagina van de gemeente. De winnaars worden persoonlijk op de hoogte gebracht. (BCH)