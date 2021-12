Zeebrugge vangt coronaschip Caspian Harmony op

In plaats van de door covid-19 geteisterde bemanning van de Caspian Harmony op volle zee te evacueren, is het schip de haven van Zeebrugge binnen geloodst. Op 28 november werd een opvarende in kritieke toestand door een helikopter van het schip gehaald. Sindsdien lag het vaartuig voor anker op een dertigtal kilometer buiten Oostende.

Vorige week testten nog zes personen positief en vertoonden er twee symptomen. Op advies van de FOD Volksgezondheid werd donderdag een plan gemaakt om op volle zee de bemanning te wisselen. Maar dat werd ’s avonds afgeblazen. Vrijdagmorgenvroeg ging een loods aan boord en die leidde de Caspian Harmony naar de haven van Zeebrugge.

In quarantaine

“In overleg met de bevoegde autoriteiten is beslist om het schip met de nodige voorzorgsmaatregelen binnen te nemen. De eerste betrachting is het garanderen van de veiligheid van de bemanning, het schip en de dienstverleners”, zegt havenkapitein Kim Pettens.

Volgens woordvoerder Wendy Lee van de FOD Volksgezondheid bevestigt dat de volledige bemanning van boord gehaald wordt. “Het gaat in de eerste plaats om zes positief geteste mensen en de twee personen met symptomen. Voor de overige twaalf bemanningsleden start vandaag de quarantaine. Morgen zaterdag wordt het schip ontsmet. Daarna komt een volledig nieuwe bemanning aan boord om de reis naar de oorspronkelijke bestemming Antwerpen verder te zetten.”

Tegenover het Visserskruis

Het 166 meter lange vrachtschip Caspian Harmony vaart voor een Turkse rederij. Het ligt nog tot zondag aan kaai 205 tegenover de esplanade aan het Visserskruis.

