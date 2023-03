Storende misthoorn wordt pas na afwerking nieuwe strekdam herzien: “Het signaal nu gedeeltelijk gaan afschermen zou onverantwoord zijn naar veiligheid toe”

Het Vlaams agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) onderzocht de recente klachten omtrent geluidsoverlast van de misthoorn in de Blankenbergse jachthaven. De huidige situatie blijft voorlopig echter onveranderd, en wel totdat de nieuwe strekdam er staat. “Het signaal nu gedeeltelijk gaan afschermen, zou onverantwoord zijn”, klinkt het.

De misthoorns in Nieuwpoort, Oostende en Blankenberge zijn vorig jaar alle drie vervangen door een nieuwe installatie die aan alle hedendaagse internationale richtlijnen voldoet. Alleen in Blankenberge kreeg MDK een handvol klachten van omwonenden over de sterkte van het signaal dat bij mist wordt uitgezonden. “We hebben begrip voor deze reacties en hebben de situatie onderzocht”, zegt woordvoerder Peter Van Camp. “Vanuit veiligheidsoverwegingen voor de scheepvaart – vooral de pleziervaart – is het echter noodzakelijk dat elke misthoorn aan de Vlaamse kust functioneert conform de richtlijnen van IALA, de International Organisation of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities.

Gezien de positie van de misthoorn in Blankenberge – op het uiterste punt op het Westerstaketsel, een vaste structuur in zee – is het gedeeltelijk afschermen van het signaal uit veiligheidsoverwegingen voor de vaarweggebruiker die de kustlijn volgt, niet verantwoord. De huidige situatie blijft dus voorlopig onveranderd tot aan de afwerking van de nieuwe strekdam voor de haven van Blankenberge. Dan zal de plaatsing van de misthoorn opnieuw bekeken worden.”