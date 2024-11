Rederij Captain Blue in Oostende na halve eeuw in andere handen: “We konden deze unieke kans niet laten liggen”

De sierlijke scheepslijn van de Franlis III, marineblauwe romp, witte bovenbouw, kleurt al sinds de vroege jaren zestig van de vorige eeuw het Oostendse zomerse havenlandschap. Vader en zoon Seeger bouwden in die halve eeuw een heuse recreatieve vloot uit. Nu neemt Wouter Hennion het roer over.

Vanaf de steiger aan het westerstaketsel organiseerde reder-schipper Michel Seeger sr. decennialang zeetrips in de voorhaven en voor onze kust. Het vandaag oudste, nog varend erfgoed de Franlis III heeft een indrukwekkend maritiem curriculum. Het houten vaartuig met dubbele romp wordt in 1942 als FAIRMILE type B gebouwd en doet in WO II dienst als U-bootjager, zeemijnenlegger, schip voor commando-operaties en hospitaal. Haar logboek vermeldt onder meer de deelname aan de Landing in Normandië op D-Day. Gestaag breidt Seeger zijn vrijetijdsvloot uit met een wisselend aantal voormalige vissersboten met accommodatie voor lijnvisserij op zee.

Asneerlatingen

Als zijn zoon Michel jr. mee aan het roer komt van de rederij wordt de eigen vloot verder uitgebouwd naar de noden van het groeiend maritiem toeristisch aanbod in de kusthavens. De Albatros, een voormalige Nederlandse boomkorvisser, wordt omgebouwd tot passagiersschip voor cruises naar de offshore windmolenparken. De Zephira, een salonboot, maakt tochten in de Zeebrugse haven en de kanalen, en de Fast One garandeert sportieve passagiers een snelheidssensatie. Het stijgend aantal crematies opent perspectieven voor een nieuwe markt: asneerlatingen in zee. Vandaag realiseert de rederij er al ruim 100 per jaar, zowel met de Franlis III als de Albatros, die ook als lijnvissersvaartuig wordt uitgereed. In 2014 opent de rederij haar infopunt ‘Oostende Maritiem’ aan de Albert I-promenade 1. Een paar jaar geleden groepeert de rederij dan al haar activiteiten onder de vlag van Captain Blue.

Overname

Tot voor kort en tijdens de procesmatig lopende overnameperiode was Michel Seeger jr. nog als extern adviseur actief bij Captain Blue. Michel Seeger jr.: “De overname was voor beide partijen geen zotte beslissing maar het resultaat van het grondig doorpraten aan beide kanten van alle pro’s en contra’s. We hebben erg lang met elkaar overlegd. Voor ons was het een mooie maar wellicht eenmalige kans om de rederij aan twee mensen over te laten die weten wat schepen en varen betekent en wat de zee is. Wij kijken nu, na een lange deugddoende vakantie, uit naar een nieuwe commerciële uitdaging. Wat het wordt, weten we echt nog niet. Maar wel dat de zee zeker weer een rol zal spelen in ons zakelijk verhaal.”

Passie

“Door die geleidelijke overname van de rederij de voorbije zes maanden, kregen we de kans het bedrijf en zijn klanten beter te leren kennen”, zegt zaakvoerder Wouter Hennion (53), die samen met zijn stille vennoot F. D. Captain Blue uitreden. “Mijn zakenpartner zocht een nieuwe commerciële uitdaging en zelf was ik algemeen directeur van een middelgrote organisatie. Als algemeen directeur met 50 medewerkers ben je van vele markten thuis: organisatie, coördinatie, financiën, personeelszaken en netwerking.”

“We willen een meerwaarde blijven bieden voor Oostendenaar en toerist” – Wouter Hennion, medevennoot

En die skills en ervaring wil Wouter nu ook benutten als walkapitein bij Captain Blue. “De zee was al altijd mijn passie: mijn grootouders langs moederkant waren stuurmannen ter lange omvaart en kapitein op een loodsboot. De vele verhalen hierover kleurden mijn kindertijd. Zelf ben ik een gepassioneerd toerzeiler, net als mijn vennoot trouwens.” En al woont de West-Vlaming, van opleiding socioloog, nu met vrouw Christine en zonen Arnout (23) en Brecht (20) in Zottegem, zijn dichte familie situeert zich aan zee of in de kuststreek.

Excursies

“Ook volgend jaar willen we de bestaande activiteiten van de rederij bestendigen, de vloot in optimale omstandigheden varend houden en onze passagiers gelukkig van boord zien stappen”, zegt de man, die nu de dagelijkse leiding heeft over zo’n 30 vaste en freelancemedewerkers: schippers, machinisten, matrozen, administratief personeel, gidsen, cateraars… Binnenkort verankert Captain Blue zich in de schaduw van de eigen vloot op de H. Baelskaai 38 waar kantoorruimte zal zijn, maar in de toekomst ook groepen voor of na een vaart terecht zullen kunnen. “Stapsgewijs hopen we ons huidige aanbod qua events zoals teambuilding en feesten verder uit te bouwen. Zo willen we met onze excursies op zee een meerwaarde blijven bieden voor Oostendenaar en toerist”, besluit Wouter Hennion.