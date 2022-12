Nieuwpoortse vismijn maakt balans op van het afgelopen jaar. Daarbij valt op dat zeekat uit verdere visgronden de omzet omhoog duwt.

In totaal werd er 372 ton vis aangevoerd in 2022, dit is een stijging in gewicht van 12% ten opzichte van vorig jaar. Toen was dit 333 ton. De omzet bedroeg 2,18 miljoen euro ten opzichte van 1,85 miljoen euro. Dit is een stijging van 18 %. Ook het vorige jaar bedroeg de stijging 14%. Daarmee is de dip van de coronajaren 2020 en 2021 volledig weggewerkt.

De prijs van de vis wordt bepaald door het mechanisme van vraag en aanbod. Daartoe worden de vangsten op de verkoopklok gezet en aangeboden aan de kopers. De vismijn zelf heeft geen vat op de prijzen. “Na de lagere prijzen de voorbije jaren, hebben de prijzen zich grotendeels hersteld. De aanvoer in gewicht steeg, maar ook de prijzen stegen. Dit zorgde ervoor dat de omzet voor het eerst in jaren boven de 2 miljoen euro steeg. Er waren ten opzichte van vorig jaar wel 5 vaartuigen minder die in 2022 aanlanden in onze vismijn”, zegt schepen Kris Vandecasteele (CD&V), bevoegd voor visserij.

Het aandeel in garnalen in de omzet steeg lichtjes van 28 naar 32%. Er werden zo’n 110 ton dagverse garnalen aangevoerd in Nieuwpoort. Dit was vorig jaar 96 ton. In totaal werd over alle vissoorten heen 39 ton meer visproducten verhandeld.

Verdere aanvoer

Schepen Kris Vandecasteele (CD&V) : “Ondanks de hoge brandstofprijzen en de stremmingen ten gevolge van de werken aan de stormvloedkering zijn onze vissers toch in Nieuwpoort blijven aanvoeren. De visproducten komen in het algemeen van verder afgelegen visgronden. Daartegenover zijn de hogere prijzen het gevolg van de ineenstorting van de Nederlandse aanvoer in Nederland. Positief dit jaar is dat het garnaalseizoen iets langer duurde, waarschijnlijk vanwege de warme zomer. Het warmer water zorgde mogelijks ook voor een grotere aanwezigheid van zeekat.”

De populairste aangevoerde soorten van 2022 zijn: garnaal 110 ton (+14 ton in vergelijking met 2021), zeekat 57 ton (+38 ton), zeebaars 33 ton (-6 ton), tong 25 ton (-16 ton) en bot 24 ton (-1 ton). De schol valt uit de top 5 met een totaal van 23 ton (+2 ton).

In 2022 landden 25 (-5) verschillende vaartuigen hun vangsten aan in Nieuwpoort, daarvan 6 (-2) met Belgische licentie en 16 (-4) met Nederlandse licentie. Toch zijn het voornamelijk Belgische ondernemers die deze licenties beheren. Daarbovenop landden ook 3 (+1) Franse vaartuigen hun vis aan in Nieuwpoort. De Belgische vaartuigen zorgden voor 79% van de omzet, de Nederlandse 20% en de Franse 1%. (PG)