Familiebedrijf ECS ut Zeebrugge volledig in handen van Christine De Dijcker

Het grootste familiale transport- en logistiek bedrijf ECS uit Zeebrugge heeft zijn aandeelhouderschap herschikt. Christine De Dijcker en haar man Marc Lanckriet hebben de aandelen van haar zus Kelly De Dijcker en haar man Pieter Balcaen overgenomen en zijn nu alleen eigenaar.

Bovendien dragen vanaf vandaag Kelly De Dijcker en Pieter Balcaen de operationele leiding over aan een nieuwe CEO Philippe Mathieu. Die was voorheen voorzitter van de raad van bestuur en wordt in die functie opgevolgd wordt door Bart De Smet, die al lid van de raad van bestuur was.

600 jobs

In 2021 behaalde ECS een omzet van 440 miljoen euro, het dubbele van tien jaar voordien. In de loop van bijna vier decennia groeide ECS van een puur wegtransportbedrijf tot een intermodale logistieke marktleider. ECS nam in 2017 het bedrijf 2XL in over, gespecialiseerd in supply chain-oplossingen Zeebrugge. In 2018 ging een groot magazijn in Dourges (Noord-Frankrijk) in exploitatie.

ECS geeft werk aan meer dan 600 mensen. De hoofdzetel in Zeebrugge is een handelspoort tussen de EU en het VK. Het bijhuis in Venlo vormt een schakel naar Noord- en Oost-Europa). ECS beheert een vloot van 10.000 containers die zo optimaal mogelijk gevuld worden en zo veel mogelijk via de trein vervoerd worden. Over heel Europa gaat het om 70 miljoen spoorkilometers per jaar.

Verder groeien

Einde 2020 werd gestart met een belangrijk investeringsprogramma voor extra capaciteit in Zeebrugge. Aan de achterzijde van de site wordt momenteel onder meer een volautomatisch hoogbouwmagazijn afgewerkt.

“Deze investeringen vormen de motor om de volgende jaren verder te groeien. Zo zal in het voorjaar van 2023 een tweede volautomatisch magazijn in Zeebrugge de warehouse-capaciteit gevoelig verhogen”, luidt de mededeling. “Het bestuur wenst pas na de zomer op deze wijzigingen te reageren.”

