Cijfers Port of Antwerp-Bruges 2022: alle haventrafieken gaan vooruit behalve de (Antwerpse) containers

De fusiehaven Port of Antwerp-Bruges behandelde in 2022 in totaal 286,9 miljoen ton vracht, een lichte achteruitgang met 0,7 procent. Specifieke cijfers over Zeebrugge worden niet meer vrijgegeven, maar uit de vooruitgang van alle andere segmenten – zoals roro, aardgas en nieuwe wagens – kan afgeleid worden dat Zeebrugge een boerenjaar presteerde.

Woensdag in Zeebrugge werden de jaarcijfers van 2022 van Port of Antwerp-Bruges voorgesteld door havenvoorzitter en Antwerpse havenschepen Annick De Ridder (N-VA), ondervoorzitter en burgemeester van Brugge Dirk De fauw (CD&V) en CEO Jacques Vandermeiren.

Van de Zeebrugse 46,1 miljoen ton goederen in 2021 stapt de fusiehaven naar een andere dimensie: 286,9 miljoen ton goederen in 2022.

Terugval containers

Ondanks aandringen uit de bedrijfswereld, regionale politieke en de brede bevolking, geeft het nieuwe havenbestuur geen aparte cijfers van Zeebrugge meer. “Sinds eind april 2022 vormen we één organisatie die zijn meerwaarde haalt uit precies de onderlinge samenwerking en doorstroming van trafieken”, luidt het antwoord.

Zo kreeg Zeebrugge flink wat containeraanlopen waarvoor in Antwerpen geen plaats was, die voorheen in Rotterdam of Le Havre opgevangen werden. Voorzitter Annick De Ridder benadrukt: “De fusie bewijst haar toegevoegde waarde om in moeilijke internationale omstandigheden sterk te staan en elkaar te helpen.”

De globale cijfers ogen goed. In 2022 behandelde de fusiehaven 286,9 miljoen ton goederen, slechts 0,7 procent minder dan het jaar daarvoor ondanks de nasleep van de pandemie, de impact van de Russische inval in Oekraïne, de Europese energiecrisis en wereldwijde verstoringen van de transportketens.

Aardgas

“Met uitzondering van de terugval in de containers, gingen alle andere segmenten erop vooruit”, zegt Vandermeiren.

“De containers vielen terug van 159 naar 145,3 miljoen ton (-8,5%) en 14,22 naar 13,5 miljoen TEU (containereenheden). Dit gebeurde onder druk van voornamelijk de congestie die de operationele behandeling hinderde, een wereldwijd fenomeen. Ook de dalende consumptie had een effect.”

“Oplossing vinden voor congestie behandeling nieuwe auto’s wordt een uitdaging”

Het verlies in de containersector werd bijna volledig goedgemaakt door de groei in alle andere segmenten. Op de tweede plaats kwam de vloeibare bulk met een groei van 82,4 naar 90,6 miljoen ton (+10%). Hierin springt de toename van het LNG bij Fluxys in Zeebrugge (+61,3%) in het oog. Deze verhoogde aanvoer van aardgas is een alternatief voor de weggevallen Russische pijpleidingen naar vooral de Duitse samenleving en industrie.

De roro nam toe van 20,2 tot 21,5 miljoen (+6.5%). “Het negatief effect van de Brexit is volledig weggewerkt“, zegt Dirk De fauw. “Integendeel, de volumes met het Verenigd Koninkrijk stegen met 3,3% en de rechtstreekse roro met Ierland zelfs met 14,2%. Er is alleen nog was administratieve hinder. Ook de diensten met Scandinavië, Spanje en Portugal gingen vooruit.”

3,26 miljoen auto’s

Een flink stuk van de roro bestaat uit nieuwe wagens. De autosector kende in 2022 een heropleving. “In Zeebrugge en Antwerpen samen werden vorig jaar 3,26 miljoen nieuwe auto’s behandeld. Dit leidde tot een congestie met volle parkings. Het wordt een uitdaging om hiervoor naar oplossingen te zoeken, zeker nu de nieuwe Chinese merken voor Zeebrugge kiezen om de Europese markt te betreden.”

Vorig jaar kwamen er in Zeebrugge 144 cruiseschepen, goed voor 547.374 passagiersbewegingen (in en uit).

Dit is een méér dan forse vooruitgang sinds de sector in 2021 uit de pandemie verrees met 23 schepen en 75.854 passagiersbewegingen. Voor dit jaar staat al een 150-tal schepen gepland.