Bomvolle autoterminals ten gevolge van internationale evolutie: “Een nieuw tijdperk breekt aan”

Ruim meer dan 300 hectare autoterminals staan bomvol. De autofabrieken halen volop hun bestellingachterstand na de pandemie in, maar er zijn te weinig schepen, vrachtwagens, treinen én havenarbeiders om die massa te behandelen. En dan komen er in 2023 nog eens honderdduizenden Chinese wagens bij. “Voor de roro in Zeebrugge breekt een nieuw tijdperk aan”, zegt Emmanuel Van Damme van Wallenius Wilhelmsen.

Sinds deze zomer staan er massa’s nieuwe auto’s in de Europese haventerminals, waarvan Zeebrugge de grootste is. De oorzaak is de verminderde capaciteit in het wegtransport en de autoscheepvaart gedurende de pandemie, gecombineerd met het inhalen van achterstallige bestellingen door de autoconstructeurs.

“Onze 250 hectare parkings in Zeebrugge staan zo goed als vol. We laten trafieken overvloeien naar onze 125 hectare in Antwerpen maar ook daar staat alles vol. We doen wat we kunnen om de verbintenissen voor de bestaande klanten na te komen, maar we kunnen er geen nieuwe trafieken bijnemen. Ook samenwerking met de sectorgenoten heeft weinig zin omdat bij iedereen de terreinen bomvol staan”, zegt managing director Marc Adriansens van ICO.

Chinezen komen

Een bijkomende factor is het gebrek aan mankracht. “Er zijn nog steeds havenarbeiders tekort om alles aan een normaal tempo te kunnen verwerken. We vullen dat aan met gelegenheidshavenarbeiders en wisselen mensen uit tussen Antwerpen en Zeebrugge. Maar dan nog wordt er dag en nacht en in de weekends gewerkt om de achterstand op te halen. En zelfs al werken we die met z’n allen weg, dan moeten we ons voorbereiden op de massale komst van Chinese wagens op de Europese markt in 2023. Het zal ook volgend jaar in de haven zeer druk blijven”, zegt Adriansens.

Recordvolumes

“De rederijen en terminals maken ongeziene situaties mee, waarbij schepen soms een week voor de kust liggen te wachten om behandeld te worden. Dit verstoort de volledige wereldwijde logistiek. Onze terminals staan helemaal vol”, zegt Emmanuel Van Damme. Hij is general manager terminal van de grootste vestiging wereldwijd van de Scandinavische roro van Wallenius Wilhelmsen. Nieuwe wagens in zowel deepsea (intercontinentaal) als shortsea (Europees) zijn de voornaamste trafiek op de terminals Canadakaai (50 hectare) en Orcelle (49 hectare, al gedeeltelijk ontwikkeld).

“Sinds het begin van 2022 kennen we in Zeebrugge een ongekende drukte, veroorzaakt door marktcorrecties naar aanleiding van de pandemie en de chiptekorten. Er werden recordvolumes behandeld en er werd een hoog aantal shiften gepresteerd.”

Elektrische groei

“Door de energietransitie breekt een nieuwe tijdperk aan voor de roro in het platform Zeebrugge van Port of Antwerp-Bruges”, analyseert Van Damme. “Met name door de groeiende volumes elektrische wagens, uit zowel Azië als Europa. Het havenbestuur en de terminaloperatoren hebben daar strategisch al enige tijd op ingespeeld via de bouw van nieuwe kades en terminals. We moeten deze nieuwe infrastructuur zo snel mogelijk in gebruik nemen, anders komen we in de problemen om schepen te behandelen en cargo op te slaan. Dit gaat over het veiligstellen van de toekomst van de haven. Als havengemeenschap mogen we die boot niet missen. Daarnaast moeten we volop inzetten op de bouw van de nieuwe sluis en het aanwerven en opleiden van bijkomende werkkrachten.”