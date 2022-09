Blankenbergenaar Guy Benedictus geeft fakkel als directeur Centrale van Werkgevers Zeebrugge door aan Carla Debart uit Werken

Vrijdagavond 9 september zwaait de Centrale van Werkgevers Zeebrugge (Cewez) directeur Guy Benedictus uit. “Ik werkte bijzonder graag in Zeebrugge, waarvan twaalf jaar bij P&O Ferries en daarna twintig jaar bij Cewez. De haven groeide in die periode fenomenaal”, vertelt de Blankenbergenaar. Hij wordt opgevolgd door Carla Debart uit Werken (Kortemark) die haar sporen verdiende op de containerterminal van eerst APMT en daarna CSP Zeebrugge.

Over enkele weken wordt Guy Benedictus 65 en officieel op 1 oktober gaat de riem eraf. “Als jonge jurist werd ik in 1981 advocaat-stagiair aan de Brugse balie. Drie jaar later werd ik human resources manager bij Interbrew, voornamelijk voor de brouwerijen in Eeklo (Krüger) en Mechelen (Lamot). In 1990 werd mij een positie aangeboden in de hoofdzetel in Leuven maar ik bedankte daarvoor.”

P&O Ferries

Guy kon in eigen streek aan de slag als human resources manager bij P&O Ferries. “In Zeebrugge beleefde ik twaalf opwindende jaren. Toen in 2002 de lijn Zeebrugge-Dover werd opgedoekt, stapte ik over naar de Centrale van Werkgevers Zeebrugge, waar directeur Sylvain Coudeville een opvolger zocht. Tot aan zijn pensioen halfweg 2005 kon ik me in de coördinatie van de havenarbeid inwerken”, vertelt Guy nog.

Wat veranderde er in die tijd in Zeebrugge? “Alles! Toen ik begon was er geen enkele vrouwelijke erkende havenarbeider en nu zijn het er meer dan honderd. In 2002 stonden op de payroll van Cewez 1.370 mensen: havenarbeiders, logistieke medewerkers, vaklui en 13 eigen bedienden. Vandaag zijn het er meer dan 2.900, van wie 23 eigen bedienden. Onze kantoren en vergaderzalen in de Evendijk-Oost werden voortdurend uitgebreid en vernieuwd.”

De opleidingen groeiden van een zolderkamertje in het Maria Duin Instituut (het huidige VTI Zeebrugge) tot het Opleidingscentrum Zeebrugge (OCZ) met 20 medewerkers in de New Yorklaan.

“Iedereen moet veel meer brains hebben. De havenarbeiders moeten op de hoogte zijn van elk soort werk en de veiligheidsvoorschriften, en kunnen omgaan met machines en digitale toestellen. Ze moeten wel nog steeds bereid zijn op flexibele tijdstippen te werken.”

Digitalisering

Cewez is niet alleen de organisator van de havenarbeid voor veertien bedrijven in Zeebrugge en drie in Oostende, maar ook hun sociaal secretariaat. “Daarnaast vertegenwoordigen we de werkgevers in het sociaal overleg. Een grote ommekeer was bijvoorbeeld de digitalisering. Sinds begin dit jaar zijn we eindelijk van het fysieke stempellokaal af.”

“Het was niet meer van deze tijd dat mensen zich naar Zeebrugge moesten verplaatsen voor een werkloosheidsstempel of een dagaanwerving, vaak voor een shift van veel later op de dag. Elke havenarbeider kreeg een tablet om alles van thuis te regelen. Gelukkig krijgen we voor alle initiatieven de volle steun van de raad van bestuur.”

Covidpandemie

“Geen enkele dag kwam ik tegen mijn zin werken. Toch waren er ook moeilijke momenten. Na de bankencrisis van 2008 viel de trafiek plat en hadden we havenarbeiders te veel.”

“De donkerste periode was zonder twijfel de covidpandemie. Veel mensen raakten ziek of in quarantaine. Onze organisatie was niet op thuiswerk voorbereid en de havenarbeid kun je zeker niet naar huis meenemen. Elke dag moesten we nieuwe oplossingen bedenken.”

Dochter havenarbeider

Toen de tijd naderde om de fakkel door te geven, werd in 2020 vertrouwd havengezicht Carla Debart (53) aangeworven. “Vanaf 2010 was ik eerst financieel en daarna algemeen directeur op de deepsea containerterminal, eerst bij APMT en daarna CSP. Vanuit die functie zat ik in de raad van bestuur van Cewez. Ik kom uit een familie van havenarbeiders in Hoevenen vlak boven Antwerpen. Toch huwde ik een rasechte West-Vlaming en woon ik al bijna 20 jaar in de Kortemarkse deelgemeente Werken.”

Bij Cewez leidde ze eerst als projectmanager de digitalisering en verbouwingswerken, om dan gaandeweg in de rol van adjunct-directeur te stappen. Als directeur wacht haar veel werk op de plank. “Alle prognoses spreken van verdere groei. De voorbije twaalf maanden slaagden 190 mensen in de opleiding voor erkend havenarbeider en er volgen er dit jaar nog 70.”