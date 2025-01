Hans Maertens stopt na 10 jaar als topman van Voka: “Tijd voor een nieuw hoofdstuk”

Hans Maertens stopt eind augustus als gedelegeerd bestuurder van Voka. Dat maakte de Vlaamse werkgeversorganisatie maandagavond bekend. “Na 10 jaar is het moment gekomen om een nieuw hoofdstuk aan te vatten waarin ik mijn expertise op een andere manier in diverse domeinen wil inzetten”, zegt Maertens.

Na een carrière in de media ging Maertens in 2010 bij Voka aan de slag. Hij werd toen directeur-generaal van de West-Vlaamse afdeling. In de zomer van 2015 werd hij vervolgens de topman van Voka Nationaal. “De voorbije 10 jaar heb ik me met volle overtuiging ingezet voor Voka en het Vlaamse bedrijfsleven. Gedurende die periode hebben we de Voka-alliantie samen met de Voka-Kamers van Koophandel uitgebouwd tot de meest representatieve en grootste ondernemersorganisatie in Vlaanderen dankzij hoogkwalitatieve dienstverlening en belangenbehartiging voor onze leden, een uitgekiende communicatie- en marketingstrategie en een sterk kennis- en lobbycentrum”, blikt Maertens terug.

Dankbaar

Voka-voorzitter Rudy Provoost zal nu de zoektocht naar een opvolger leiden. “Hans heeft in de afgelopen 10 jaar op buitengewone wijze bijgedragen tot het succes van Voka”, reageert hij. “We zijn Hans uitermate dankbaar voor zijn inzet en engagement, en respecteren zijn beslissing om zijn loopbaan een nieuwe wending te geven. We hebben er bovendien alle vertrouwen in dat Hans tot aan zijn vertrek volstrekte continuïteit zal waarborgen.”