Handelaarsvereniging Tempelstraat klaag onderfinanciering aan: “De leegstand baart ons zorgen”

Kris Cobbaert van Bitmilk in de Tempelstraat grijpt al tien jaar elke gelegenheid aan om samen met collega’s de winkelstraat te doen schitteren. Maar dat was de voorbije jaren door onder meer wegenwerken en corona allesbehalve makkelijk. En nu blijkt er ook een financieringsprobleem te zijn.

Als zaakvoerder van Bitmilk wil Kris bedrijven vooral bijstaan in hun online groeiplannen. “Daarvoor was ik actief in het visuele segment van de eventsector. Dit bracht me in alle uithoeken van de wereld. Vanuit Ieper, de mooiste stad van de Westhoek, wil ik me nu vooral op het online gebeuren van bedrijven focussen.” Tussendoor vond Kris tijd om het buurtcomité van de Tempelstraat nieuw leven in te blazen. “Om onze straat te vertegenwoordigen in de vzw Centrummanagement Ieper hadden we een straatverantwoordelijke nodig en die zou in principe op democratische wijze verkozen moeten worden. Alleen zijn er niet echt kandidaten, waardoor ik uiteindelijk de contactpersoon geworden ben. Onze eerste realisatie was onze spookstraat die we in het leven riepen naar aanleiding van de wegenwerken eind 2017. We wonnen er de prijs mee van meest sfeervolle straat. Met dat prijzengeld hebben we de bloemenmanden gerealiseerd, waar we nu nog de vruchten van plukken.”

Onderfinanciering

Begin 2020 kwamen er weer wegenwerken en toen kwam de Tempelstraat met een ander idee op de proppen. “Nog voor onze koffieactie goed en wel van start kon gaan, stak corona een ferme stok in onze wielen. Toen ‘Kerst in Ieper’ door corona ook een flop dreigde te worden, besloten we de grootste en mooist versierde kerstbomen in onze straat te zetten om zo iets terug te doen voor de Ieperlingen. Daar hebben we veel dankbaarheid voor gekregen en dat is onze brandstof om nog een tijdje door te doen. Alleen zitten we met chronische onderfinanciering. Elke handelaar betaalt meer dan 200 euro, wat in een winkelstraat met 40 handelszaken al 8.000 euro oplevert. En toch krijgen we daarvan slechts 1.500 euro om te investeren. Waar blijft de rest dan plakken? De gesprekken om te komen tot een eerlijkere verdeelsleutel gaat men voorlopig uit de weg.”

Er is te lang ingezet op bustoeristen uit het Verenigd Koninkrijk

Leegstaande winkels

Kris heeft de hele toestand al meermaals met schepen Diego Desmadryl besproken. “Hij luistert wel, maar er is meer nodig. Zo heeft de dienst Economie volgens mij versterking nodig, terwijl de dienst Toerisme zeker wat meer mag denken aan de winkelstraten. Er is te lang ingezet op bustoeristen uit het Verenigd Koninkrijk en kijk waar we nu staan. Alle eieren in de mand van wielrennen of rally leggen, is ook een discussie die niet meer herhaald moet worden. Ook de leegstaande winkelpanden baren ons zorgen.”

Ook de vastgoedeigenaars hebben een verpletterende verantwoordelijkheid op het vlak van leegstaande winkelpanden, horen we van Kris. “De leegstandswetgeving was oorspronkelijk bedoeld om huisjesmelkers en speculatief gedrag tegen te werken. Toch is die meer en meer verworden tot een platte belasting die nu al meer dan 200.000 euro opbrengt op jaarbasis.” (SD)