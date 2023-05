Grote interesse voor eerste korteketenmarkt in Wulvergem

Het is deze week de Week van de Korte Keten. In Wulvergem werd dat in de kijker gezet met een korteketenmarkt aan de Pelgrim in het dorp.

Korte keten is een manier van verkopen waarbij er een rechtstreekse band is tussen producent en consument. Wannes Degraeve, coördinator van de Pelgrim, het dagcentrum voor ondersteuning aan meerderjarige personen met een beperking op vlak van wonen, werken en vrije tijd, nodigde drie lokale producenten uit om op de binnenkoer hun waren aan de man te brengen. “Zelf promoten we onze huisgemaakte confituur en ondersteunen we met dit initiatief meteen ook de lokale economie.”

Zenuwachtigheid

Ook vorig jaar werd op het domein van de Pelgrim een lokale markt gehouden. “Toen hadden we alleen onze medewerkers en hun familie bij het verhaal betrokken. Dit keer was het grote publiek welkom. En we zagen dat de interesse groot was. Voor onze medewerkers was dit alvast een andere invulling van het dagverblijf en dat zorgde bij een aantal onder hen ook wel wat voor zenuwachtigheid.”

Nog tot eind deze week is er in de bib van Heuvelland een aparte boekenstand rond het korteketenthema. Bij de gemeente Heuvelland ligt dan weer een korteketenkaart, een handig overzicht met daarop de 22 adressen van lokale producenten. “Wie weet kunnen we alle producenten in de toekomst samenbrengen op één locatie,” aldus nog Wannes Degraeve.

Pelgrimspad

Wie de Pelgrim beter wil leren kennen kan sinds kort het Pelgrimspad bewandelen. Het Pelgrimspad maakt deel uit van de recente uitbreiding van het wandelnetwerk van Heuvelland en kan ook via een plaatselijke bewegwijzering gewandeld worden.

“Voor zij die een extraatje willen, hebben we een hippe tas in het aanbod met daarin de enige echte Pelgrimskoek, een appelsap uit onze boomgaard en een paar hebbedingetjes voor de kinderen,” vertelt Wannes Degraeve.