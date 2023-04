Pelgrimspad geopend in Wulvergem

In Wulvergem werd het Pelgrimspad geopend. Het is een lusvormige wandeling van 1,8 km in en langs de dorpskom van het kleinste Heuvellandse dorp met een passage in de Pelgrim, het dagcentrum voor ondersteuning aan meerderjarige personen met een beperking, op vlak van wonen, werken en vrije tijd.

Het Pelgrimspad maakt deel uit van de recente uitbreiding van het wandelnetwerk en kan ook via een plaatselijke bewegwijzering gewandeld worden. “Voor zij die een extraatje willen hebben we een hippe tas in het aanbod met daarin de enige echte Pelgrimskoek, een appelsap uit onze boomgaard en een paar hebbedingetjes voor de kinderen,” vertelt coördinator van de Pelgrim Wannes Degraeve. Het pad verbindt de Pelgrim met de kijk- en smulboerderij de Wulver in het dorp. De aanwezigheid van boerderijdieren op de beide locaties maakt de wandeling zeker aantrekkelijk voor de kinderen.

Het Pelgrimspad, mede mogelijk gemaakt door de gemeente Heuvelland, Westtoer en Regionaal Landschap Westhoek zet Wulvergem verder op de toeristische kaart. Vele jaren was Wulvergem niet alleen het kleinste maar ook het stilste dorp.