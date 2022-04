Confituren en geleien van De Pelgrim in Wulvergem zijn nu streekproduct

Dertien nieuwe producten krijgen de erkenning van 100% West-Vlaams streekproduct. Dat werd beslist door de meest recente erkenningscommissie streekproducten (POM West-Vlaanderen) en de erkenningscommissie hoeveproducenten (Inagro). In totaal zijn er nu al 581 erkende streekproducten en 412 producenten en verkooppunten met het label.

In de Westhoek worden de confituren en geleien van De Pelgrim uit Wulvergem erkend als streekproduct. “Via een ander netwerk kregen we eerder al een erkenning maar die wordt nu hernieuwd via de kanalen van de provincie West-Vlaanderen”, weet Wannes Degraeve van De Pelgrim.

De kroon op het werk

De Pelgrim is een dagcentrum voor 35 volwassenen met een mentale beperking. Vondels biedt er deze mensen een zinvolle dagbesteding met respect voor mens en natuur. “Elke doelgroepmedewerker kan er met zijn individuele mogelijkheden een steentje bijdragen” gaat Wannes voort. “In het confituuratelier verwerken we het fruit van de Vondels-domeinen (De Pelgrim en De Milieuboerderij) tot confituren en geleien om de vingers bij af te likken. Het verkoopbare eindproduct is de kroon op ons werk. De medewerkers zelf zetten de aardbeienconfituur met stip op nummer een maar zijn ook trots op hun stekelbessenconfituur en frambozenconfituur.”

Wannes Degraeve spreekt over ambachtelijke confituren met een knipoog. “Onze doelgroepmedewerkers, de volwassenen met een verstandelijke beperking, vinden in het confituuratelier een zinvolle activiteit op hun maat. Tijdens de verschillende stappen en handelingen van het productieproces werken ze aan hun cognitieve en motorische vaardigheden. Bovendien komt alle fruit uit eigen tuin of van lokale producenten uit de buurt. Aanplanten, verzorgen, oogsten, ontsappen: het zijn stuk voor stuk verrijkende activiteiten voor de medewerkers.”

De confituren zijn te koop in een aantal streekwinkels, in het bezoekerscentrum in Kemmel en in Victor’s Vitrine in Wervik en Ieper of in de webshop

(MDN)