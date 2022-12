Gecontroleerd overstromingsgebied langs de Aapbeek in Roeselare

In het voorjaar van 2022 werd door de Dienst Waterlopen van de Provincie West-Vlaanderen een gecontroleerd overstromingsgebied ingericht in de Koekuitstraat in Roeselare.

Op de percelen van eigenaar Ward Vanhooren werd het land langs de Aapbeek verlaagd om zo een buffervolume te creëren van 2350 m3. Zo proberen we meer ruimte te geven aan het water en overstromingsoverlast in de regio te beperken.

De werken hebben in totaal 35.000 euro gekost, waarvan 60 procent werd gesubsidieerd vanuit Co-Adapt, een Europees project dat kadert in het Interreg V-programma 2 Zeeën.

De linkeroever werd er afgegraven tot 40 cm van de bodem. Bij hevige regenval wordt het bufferend vermogen van 2.350 m³ aangesproken en kan het gebied veel water vasthouden, waardoor de waterstand in de Aapbeek lager wordt.

Winterbedding

Een stroomafwaarts geplaatste stuw moet ervoor zorgen dat het overstromingsgebied water op een gecontroleerde manier kan lozen naar de stroomafwaartse gebieden. Tussen de stuw en de inbuizing onder de Koekuitstraat werd ook een winterbedding aangelegd. Het bufferend vermogen is daar 370 m³. De overwelving wordt zo ontlast bij hevige regenval.

Bij de werken werd geen aarde afgevoerd en alles werd ter plaatse verwerkt. Zo werd het agrarisch gebied ten volle behouden en blijft ook het ruimtegebruik langs beide oevers van de waterloop behouden.