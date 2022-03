Vlaamse regering trekt 218 miljoen euro uit voor verlaging energieverbruik

De Vlaamse regering verhoogt het budget voor renovatie, isolatie, warmtepompen en hernieuwbare energie voor 2022 en 2023 van 440 naar 658 miljoen euro, een verhoging van 218 miljoen euro. Dat heeft Vlaams minister van Energie Zuhal Demir maandag bekendgemaakt. Bedoeling is om het energieverbruik van de Vlaming te helpen reduceren en zo ook de afhankelijkheid van gas te verminderen.

Alle regeringen bekijken koortsig wat ze kunnen doen om de impact van de stijgende energieprijzen te milderen. Ook de Vlaamse regering heeft onderzocht waar ze kan ingrijpen. Een van de manieren om het energieverbruik te doen dalen, is renoveren en isoleren. Een andere manier is hernieuwbare energie stimuleren.

Meer steun voor renovaties

Daarom schakelt de Vlaamse regering nu een versnelling hoger in haar renovatiestrategie. Concreet trekt de regering de steun voor renovaties in 2022 en 2023 op. Gezinnen met een middeninkomen zullen tot 35 procent van hun renovatie kunnen terugbetaald krijgen. Momenteel is dat 25 procent. Voor gezinnen met een laag inkomen gaat dat zelfs naar 50 procent. Voor middeninkomens gaat het plafond van de premie daarmee naar 17.500 euro en voor de laagste inkomens naar 25.000 euro.

Premies warmtepompen

Daarnaast gaan de premies voor warmtepompen omhoog. De premie voor een hybride warmtepomp gaat naar 2.000 euro en die voor een lucht-waterwarmtepomp tot 3.000 euro. Voor de laagte inkomens ligt de premie nog iets hoger.

MijnVerbouw-lening

Voor mensen die de middelen niet hebben om meteen een groot renovatiebudget op te hoesten of te prefinancieren, komt er een ‘MijnVerbouw-lening’ waarbij gezinnen per wooneenheid tot maximum 50.000 euro kunnen lenen met een maximale looptijd van 25 jaar.

Vlaanderen trekt ook de ambities op het vlak van hernieuwbare energie op. Wat windenergie betreft, verhoogt de regering de doelstelling van 108 MW per jaar naar 150 MW in 2022 en 2023. Wat zonne-energie betreft, krikt de regering de ambitie op van 300 MW extra per jaar naar 450 MW in dit en volgend jaar.