Stadsbestuur organiseert op 27 oktober energiebeurs: “Kom maar af met je vragen”

Een energiebeurs waar je terechtkan met je vragen over de energiefacturen. Een energiebeurs waar je meteen kan laten controleren of je in aanmerking komt voor premies of steun. Het is slechts één van de vele maatregelen die het stadsbestuur neemt om de strijd aan te gaan met de torenhoge prijzen voor gas en elektriciteit.

“De recordfacturen hebben ons kennis laten maken met een compleet nieuwe doelgroep: die van de werkende koppels met kinderen!” Schepen Angelique Declercq, die de werking van alle sociale instellingen onder haar hoede heeft, schetst de nieuwe en vooral trieste realiteit.

“Een voltijdse baan, twee kinderen, waaronder eentje dat gaat studeren? Gooi daar een gepeperde elektriciteitsfactuur op, en je hebt meteen een gezin dat de eindjes niet meer aan elkaar kan knopen. Nooit eerder maakten we dit mee, waardoor het voor ons als stadsbestuur duidelijk werd dat we meteen en daadkrachtig moesten ingrijpen.”

“Zowel op gemeentelijk als op gewestelijk niveau zijn er verschillende vangnetten waarvan mensen gebruik kunnen maken, maar meer dan eens hoorden we van de Menenaars dat ze het bos door de bomen niet meer zien. Door het organiseren van een Energiebeurs, hier in de inkomhal van het stadhuis, brengen we alle diensten samen. Op de laatste donderdag van oktober, van 16 tot 20 uur, kan iedereen hier info komen vragen. Wie zijn meest recente belastingfiche meebrengt, kan meteen ook met een expert aan tafel gaan zitten. Samen wordt dan bekeken op welke steunmaatregelen men recht heeft en worden die ook meteen aangevraagd.”

“Van 16 tot 20 uur zijn dan alle diensten present in de inkomhal van het stadhuis”

Lead by example staat vaak te lezen in handleidingen voor managers, en in Menen is dat alvast meer dan een holle slogan. Het volledige schepencollege is in het stadhuis aan de slag met een dikke trui en een sjaal waar nodig.

“We kunnen onmogelijk inzet vragen van de Menenaars zonder zelf het goede voorbeeld te geven”, verduidelijkt schepen Renaat Vandenbulcke het niet alledaagse gezicht. “Vanaf nu is de thermostaat in alle openbare gebouwen teruggeschroefd naar 19 graden, een regel waar onze woonzorgcentra en het zwembad natuurlijk buiten vallen. We zullen al onze medewerkers ook massaal sensibiliseren om zo het energieverbruik aan banden te leggen.”

Ook in het straatbeeld zal de broeksriem worden aangetrokken.

“De monumentenverlichting wordt gedoofd en de kerstverlichting zal enkel tussen 6 december en 6 januari schitteren”, klinkt het bij schepen Patrick Roose. “De straatverlichting die nog niet naar led is aangepast, zal tussen 23 en 5 uur worden uitgeschakeld. Waar er wel al leds zijn geïnstalleerd, zal het licht gedimd worden. Op basis van de huidige energieprijzen zal dat de stad maandelijks een besparing van niet minder dan 30.000 euro opleveren.”

Checklist

Het stadsbestuur lanceerde meteen ook een energiechecklist: een handige lijst, die Menenaars in staat moet stellen om hun eigen energievebruik in kaart te brengen. De lijst is gratis te downloaden op www.menen.be/energievragen

(CLL)