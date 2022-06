Ondernemers hekelen open brief van VOKA over Ventilus: “Geen geld in ruil voor gezondheid”

De open brief die een twintigtal belangenverenigingen van diverse sectoren woensdag schreven aan de Vlaamse regering is bij een groot aantal lokale bedrijven in het verkeerde keelgat geschoten. “Zonder enig overleg spreekt men in onze naam”, klinkt het.

Woensdag publiceerden onder andere VOKA, de Confederatie Bouw, Comeas en Agoria in een open brief een duidelijke oproep aan de Vlaamse regering. In de brief manen de organisaties bevoegd minister Zuhal Demir (N-VA) aan tot enige spoed in het dossier rond Ventilus, de nieuwe hoogspanningsverbinding die onder andere de windenergie van op zee aan land moet brengen. De ondertekenaars vragen de minister om snel een beslissing te nemen en maken duidelijk dat een bovengrondse verbinding met nieuwe hoogspanningslijnen de gewenste optie is. Ondanks het steeds nadrukkelijkere protest in West-Vlaanderen daartegen.

Bij het Ondernemersplatform, een lokale organisatie met ondertussen een tachtigtal bedrijven van Jabbeke over Izegem tot Wevelgem, is de open brief van de sectororganisaties duidelijk in het verkeerde keelgat geschoten. In een eigen open brief beschuldigden ze de vakorganisaties ervan om voor hun beurt te spreken. “Men roept op tot een snelle en bovengrondse aanleg van Ventilus vanuit de bedrijfswereld maar wij zijn die bedrijfswereld. Wij zijn degene waar Ventilus komt en wij zijn daar niet mee akkoord”, zegt onderneemster en woordvoerster van het platform Sofie Vandenbriele.

Ze benadrukt dat heel wat bedrijven uit het platform lid zijn van de belangenorganisaties. “Wij worden woorden in de mond gelegd, maar we zijn zelf nooit geconsulteerd door die organisaties. We nemen dan ook afstand van de brief”, klinkt het.

Dat in de brief opgeroepen wordt om iedereen financieel te compenseren die nadeel zou ondervinden van een nieuwe hoogspanningsverbinding, vindt het Ondernemersplatform eveneens een brug te ver. “Wij willen geen financiële compensaties in ruil voor gezondheid van ons, onze gezinnen, onze medewerkers en dus ook de burgers om ons heen. Wij willen geen financiële compensaties voor het kapotmaken van onze bestaande leefomgeving en natuur. Niets weegt op tegen gezondheid en onze huidige leef- en werkomgeving”, zegt Vandenbriele.