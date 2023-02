Omschakeling openbare verlichting naar ledlampen in Beernem zit voor op schema

De omschakeling van de openbare verlichting naar ledlampen in Beernem zal wellicht twee jaar vroeger rond zijn. “Dit is goed voor het milieu én voor de portemonnee van iedereen”, zeggen schepenen Claudio Saelens en Jan Vanassche.

Het energiebedrijf Fluvius ondersteunt alle steden en gemeenten in Vlaanderen om tegen 2030 volledig over te stappen naar energiezuinigere en duurzamere openbare ledverlichting.

Selectie

“Maar we maken ons sterk dat we dit al tegen 2028 zullen klaarspelen”, zegt schepen voor Nutsvoorzieningen Claudio Saelens (CD&V). “Momenteel zitten we aan een cijfer van 35,96 procent, terwijl het streefdoel 29,28 procent was.”

Jaarlijks wordt er een selectie gemaakt van de straten die aan bod komen. Intussen is de verlichting langs de invalswegen al volledig verled. Nu zijn de straten met de oudste armaturen aan de beurt. “Net zoals bij de gezinnen stijgen de energiekosten voor de gemeente sterk. We moeten dus slimme keuzes maken in de straten die we eerst aanpakken”, zegt schepen Claudio Saelens. Milieuschepen Jan Vanassche (Groen) beaamt dit.

Andere maatregel

“Bovendien combineren we dit met nog een andere, energiebesparende maatregel, namelijk het dimmen van de verlichting vanaf 20 uur en het langer doven ervan tijdens de week, namelijk vanaf 23 tot 5 uur. In het najaar van 2023 verwachten we bepaalde straten te kunnen dimmen vanaf 20 uur.”

Door de verledding zal Beernem jaarlijks heel wat duizenden euro’s kunnen besparen op haar energieverbruik en tonnen CO2.