Na Digitaal Referendum gaat aanpassen openbare verlichting van start: “Tegen eind 2023 zal het licht opnieuw overal branden”

Sinds dinsdag 24 oktober is Fluvius op vraag van Stad Kortrijk van start gegaan met het aanpassen van de branduren van de openbare verlichting. De straatverlichting zal voortaan weer altijd branden wanneer het donker is, zoals beslist door de Kortrijkzaan in het digitaal referendum van begin deze maand.

Aanpassingen in 530 cabines

10.673 Kortrijkzanen namen tussen 9 en 15 oktober deel aan het digitaal referendum. Het thema was het al dan niet doven van de openbare verlichting ‘s nachts. 7.001 Kortrijkzanen (66%) stemden om de verlichting weer aan te leggen. Daarvoor zijn er aanpassingen nodig in 530 cabines die stapsgewijs worden aangepakt sinds 24 oktober. Er wordt gestart in het noorden van Kortrijk, in Heule en vandaar wordt in tegenwijzerzin verder gewerkt met achtereenvolgens Bissegem, Marke, Aalbeke, Rollegem, Bellegem, Kooigem en Kortrijk.

“Zoals beloofd voeren we zo snel mogelijk het resultaat van het digitaal referendum door. We hadden Fluvius al op voorhand gecontacteerd zodat zij kort na het referendum meteen aan de slag zouden gaan. Tegen eind 2023, mits goede weersomstandigheden, zal het licht overal opnieuw branden”, belooft Wouter Allijns, schepen van Deelgemeenten.

“De tijd die daarvoor nodig is afhankelijk van de moderniteit van de cabine. Soms duurt het slechts drie minuten, bij oudere cabines tot 20 minuten” – Joost Bruyneel

De aanpassingen nemen enkele weken in beslag omdat per cabine, waarop bepaalde straten en wijken zijn aangesloten, de draden moeten verlegd worden. “Daarbij wordt de PROM (programmable read-only memory) chip overruled zodat die constant spanning geeft en niet om 23 uur uitschakelt. De tijd die daarvoor nodig is afhankelijk van de moderniteit van de cabine. Soms duurt het slechts drie minuten, bij oudere cabines tot 20 minuten”, zegt Joost Bruyneel, diensthoofd Aansluitingen bij Fluvius. Waar al wordt verlicht met ledlampen, moeten de aanpassingen voor het volledige gebied uitgevoerd worden vooraleer de lampen opnieuw kunnen branden, bij klassieke verlichting kan dat onmiddellijk. Heule zal dus binnen drie weken opnieuw volledig verlicht zijn.

Buurtbewoners aan het woord

“Vooral het onveiligheidsgevoel wanneer mensen in het donker naar hun werk moeten fietsen, was de meest gehoorde klacht. Het is een terechte bekommernis”, zegt Axel Weydts, schepen van Mobiliteit. “We schakelen nu een tandje bij om de verledding van de openbare verlichting te versnellen zodat we de verbruikte energie kunnen verminderen.” Tegen 2028 moet de verledding in Groot-Kortrijk rond zijn.

“De stad had eigenlijk al veel eerder moeten investeren in led verlichting dan hadden we de lichten niet moeten doven omwille van budgettaire redenen” – Diederik Degrande

Diederik Degrande (51) en dochter Julie (19) zijn blij dat de lichten terug aan gaan. “De stad had eigenlijk al veel eerder moeten investeren in led verlichting dan hadden we de lichten niet moeten doven omwille van budgettaire redenen. We zijn er veel te laat mee. Wevelgem is bijvoorbeeld al sinds 2014 begonnen. Ze hebben intussen al veel geld bespaard omdat je ledlampen kan dimmen en efficiënter inzetten naargelang verkeersintensiteit ’s nachts. Jammer dat besparing pas begint bij noodzaak”, vertelt Diederik.

“Dankzij de verlichting ’s nachts val je als fietser veel meer op. Daarnaast kan je ook beter de weg zien, wat erop de straat ligt of een put in het wegdek. Zo heb je ook minder kans op ongelukken”, vult Julie aan. “Zonder openbare verlichting vind ik het eng om naar huis te rijden. Ik ben nogal bang om in mijn eentje te fietsen. Ik wil zien wie waar loopt. Als ik me ongemakkelijk voel, kan ik dan een ander pad kiezen.”

Bert Dewaele woont in de Gezellelaan in Heule en heeft drie kinderen van 20, 17 en 14 jaar. “Je voelt je inderdaad een stuk veiliger. Ik kon de beslissing om budgettaire redenen begrijpen, maar ik zit vooral in met mijn kinderen. Het is aangenaam om te weten dat ze binnenkort opnieuw in een verlichte straat naar huis fietsen. Zo worden ze sneller opgemerkt in het verkeer.”

Ook Sabrina Casteele van broodjeszaak NAMI in Heule moet zich ’s nachts van een goedverlichte stad naar een donkere deelgemeente verplaatsen. “’s Avonds werk ik in restaurant La Bohème. Wanneer je centrum Kortrijk verlaat, valt er opeens een zwart doek. Ik moet de zaklamp van mijn gsm gebruiken om binnen te komen. Voor mij hoeft de volledige verlichting op 100 procent niet per se aan – want voor wie de slaapkamer aan de voorgevel heeft, is het wel heel fel -, maar je moet op zijn minst toch kunnen zien waar je wandelt. De verledding zal daar goed op inspelen.”