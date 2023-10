Morgen heropent Bert Vanhalle restaurant La Bohème: “Doorlopend open met tearoom en bar, zoals het hoort op de Grote Markt”

Enkele maanden geleden moest de vorige eigenaar Sadik Halac (37) La Bohème overlaten omwille van gezondheidsredenen. Bert Vanhalle (52), horecaman in hart en nieren, neemt de zaak over met vaste chef-kok Philippe Pynoo (45) en verantwoordelijke Dominique Gryspeerdt (49). “In La Bohème kan je zowel iets drinken als volwaardig dineren.”

Bert Vanhalle is al 32 jaar actief in de horecasector en keert na tien jaar terug naar Kortrijk. Met La Bohème is hij aan zijn tiende zaak toe, daarvoor runde hij al café De Hoeve in Gent, De Geverfde Vogel, Au Casino, Mono, ’t Fonduetje en Falstaff in Kortrijk. Ook De Groene Wandeling in Bellegem en De Geit in Sint-Denijs staan op zijn repertoire. Hij combineert de zaak op de Grote Markt met de uitbating van herenhoeve Ferme D’Ecavée in Celles.

“Ik wil hier meer schwung brengen. In Antwerpen zitten ze tot ‘s nachts op terras”

“Morgen is een nieuwe start. Het restaurant wordt aangevuld met bar en tearoom en we nemen zelfs een extra verdiep in. Mijn klanten moeten zich hier welkom voelen, ook al is het maar voor één pintje Cristal aan 3 euro en een babbel met de baas. De zaak blijft doorlopend open, dus ze kunnen hier een hele dag blijven zitten en worden niet naar buiten geduwd. Laat het maar uit de hand lopen, zeker in de zomer. Ik vind het normaal dat de Grote Markt leeft, ik wil hier meer schwung brengen. In Antwerpen zitten ze tot ‘s nachts op terras”, zegt Bert.

Meer sfeer en gezelligheid

Er werden meer gezellige accenten toegevoegd in het decor zoals extra kaarsen en bloemen. “We doen ons best om onze gasten te verwennen. Op het terras staan bijvoorbeeld comfortabele zeteltjes in plaats van stoelen. Daarnaast kan je nu ook boven op de eerste verdieping dineren. We hebben een bar geïnstalleerd en kozen voor een bohemian interieur”, vertelt Bert. “Om meer sfeer te brengen willen we nu en dan rondgaan met hapjes voor niets, eens een grote schotel paella bereiden, een varken aan het spit grillen of tijdens Winter in Kortrijk buiten staan met een oesterbar.”

Voor elk wat wils

Chef-kok Philippe werkt er al sinds de eerste eigenaar. Hij brengt naar eigen zeggen een speelse keuken: een klassieke vaste kaart, aangevuld met frivole suggesties. “Alles wordt vers in huis gemaakt, volgens het seizoen. In ons aanbod hebben we voor elk wat wils: sushi, kroketjes, een sharingplancha met assortiment van de chef, slaatjes, pasta’s, Vlaamse klassiekers zoals vol-au-vent met Bressekip of stoofvlees van Iberico varkenswangetjes. Tussen onze suggesties staat ook altijd een vegetarisch gerecht.”