Menen neemt maatregelen tegen hoge energiefacturen en organiseert energiebeurs

Een energiebeurs, waar alle burgers terecht kunnen met hun vragen over de ondertussen onbetaalbare energiefacturen? Een energiebeurs, waar alle burgers meteen kunnen laten controleren of ze in aanmerking komen voor premies of steun? Het is slechts één van de vele maatregelen die het stadsbestuur neemt om de strijd aan te gaan met torenhoge prijzen van gas en elektriciteit. “Gedaan om met losse flodders te schieten, we kiezen voor de directe aanpak”, klinkt het vanuit de raadszaal.

“De recordfacturen hebben ons kennis laten maken met een compleet nieuwe doelgroep: die van de werkende koppels met kinderen!” Schepen Angelique Declercq, die dagelijks de werking van alle sociale instellingen van de grensstad onder haar hoede neemt, schetst de nieuwe en vooral trieste realiteit waarmee we allemaal worden geconfronteerd. “Een voltijdse baan, twee kinderen waaronder ééntje die gaat studeren? Gooi daar een gepeperde elektriciteitsfactuur op en je hebt meteen een gezin dat de eindjes niet meer aan elkaar kan knopen. Nooit eerder maakten we dit mee, waardoor het voor ons als stadsbestuur duidelijk werd dat we meteen en daadkrachtig moesten ingrijpen. Zowel op gemeentelijk als op gewestelijk niveau zijn er verschillende vangnetten waar mensen gebruik van kunnen maken maar meer dan eens hoorden we van de Menenaars dat ze het bos door de bomen niet meer zagen. Door het organiseren van een Energiebeurs, hier in de inkomhal van het stadhuis, brengen we alle diensten samen. De laatste donderdag van oktober, dit van 16 tot 20 uur, kan iedereen die het wil hier info komen vragen. Wie zijn meest recente belastingsfiche meebrengt kan meteen ook met een expert aan tafel gaat zitten. Samen wordt dan bekeken op welke steunmaatregelen men recht heeft en worden ze ook meteen aangevraagd.”

Menens burgervader Eddy Lust pikt meteen in. “Afgelopen met een maatregel links, een hulppakket rechts en dan nog wat premies ergens anders. We schuiven dat idee van losse flodders opzij en gaan meteen voor een volledig oplossing. Als stadsbestuur moeten we ervoor zorgen dat de impact van de energiecrisis voor onze inwoners zo beperkt mogelijk blijft. Het concept van een energiebeurs zal trouwens maandelijks worden herhaald.”

19 graden

Lead by example staat vaak te lezen in handleidingen voor managers en in Menen is het alvast meer dan een holle slogan. Het volledige schepencollege is in het stadhuis aan de slag, met een dikke trui en een sjaal waar nodig. “We kunnen onmogelijk inzet vragen van de Menenaars zonder zelf het goede voorbeeld te geven”, verduidelijkt schepen Renaat Vandenbulcke het niet alledaagse zicht. “Vanaf heden wordt de thermostaat in alle openbare gebouwen teruggeschroefd naar 19 graden, een regel waar onze woonzorgcentra en het zwembad natuurlijk buiten vallen. We zullen al onze medewerkers ook massaal gaan sensibiliseren om zo het energieverbruik aan banden te leggen. Ondertussen blijkt ook dat de bewuste keuze om in het verleden te investeren in duurzame oplossingen ons vandaag geen windeieren legt. Door de keuze van zonnepanelen bij onze woonzorgcentra konden we zo de energiefactuur op één derde van de marktprijs houden.”

Ook in het straatbeeld zal de broeksriem worden aangetrokken. “De monumentverlichting wordt gedoofd en ook de kerstverlichting zal enkel tussen 6 december en 6 januari schitteren”, klinkt het bij schepen Patrick Roose. “Ook de straatverlichting die nog niet naar LED werd aangepast, zal tussen 23 en 5:00 uur worden uitgeschakeld. Waar er reeds LED’s werden geïnstalleerd zal het gedimd worden. Op basis van de huidige energieprijzen zal dit maandelijks een besparing van niet minder dan 30.000 euro opleveren. Het is keuze die in nauw overleg met verkeersexperten werd genomen. We willen immers niet dat we verkeersonveilige situaties scheppen, door het uitschakelen van de verlichting. Ondertussen werken we ook keihard verder om alle verlichting over te zetten naar energiezuinige LED’s, wat ons jaarlijks 285.000 euro zou besparen.”