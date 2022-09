Gemeente Hooglede neemt reeks maatregelen om de energiefactuur te drukken

Net zoals heel wat gemeenten probeert ook de gemeente Hooglede om de stijgende energiefacturen te drukken. De meerkost op energie wordt dit jaar geraamd op 1 miljoen euro, dankzij de extra maatregelen zal dit ingeperkt worden tot 750.000 euro.

Schepen van Openbare Gebouwen Arne De Brabandere (CD&V) geeft een opsomming van de geplande maatregelen: “In zo goed als elk lokaal of gebouw van de gemeente wordt de verwarming op 19 graden gezet. Daarnaast wordt de verlichting in en rond de voetbalvelden herbekeken en waar mogelijk met bewegingsmelders uitgerust, zodat de verlichting ook automatisch gedoofd wordt. Daarnaast werden onder andere de verwarmingsregeling in de bibliotheek aangepast en kwam er ook vernieuwde LED-verlichting. De komende maanden komen er zonnepanelen op alle locaties van de buitenschoolse kinderopvang, de Gulden Zonne, de technische dienst en de Sleedoorn op Sleihage.”