Enkele dagen voor de deadline van groepsaankoop: 50.000 twijfelaars moeten energieknoop nog doorhakken

Maandag is de laatste dag waarop je kunt intekenen voor de groepsaankoop energie van de Provincie. Liefst 50.000 mensen die zich inschreven, beslisten nog niet of ze willen ingaan op het persoonlijke voorstel van leverancier Mega. “Ik heb het gevoel dat een grote groep mensen de beslissing last minute zal nemen”, aldus gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe, die zelf wél inging op het voorstel.

Een recordaantal West-Vlamingen schreef zich in voor de groepsaankoop energie van de Provincie. Het ziet er echter niet naar uit dat een recordaantal provinciegenoten zal ingaan op het contractvoorstel van leverancier Mega, die de groepsaankoop binnenhaalde. 18.000 West-Vlaamse gezinnen hebben tot nu toe het voorstel van Mega aanvaard, net geen 20 procent van het aantal mensen dat zich initieel had ingeschreven. Een kwart van die groep gaf ondertussen al aan dat ze niet wensen in te gaan op het voorstel. Er blijven met andere woorden nog 50.000 twijfelaars over, die nog tot maandag de tijd hebben om te beslissen of ze al dan niet met Mega in zee willen. Vorig jaar aanvaardde nog 77 procent van de geïnteresseerden het energiecontract van de groepsaankoop. Een cijfer dat nu dus al niet meer kan gehaald worden.

Beslissing uitstellen

© Christophe De Muynck

Gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe gelooft dat heel wat mensen last minute zullen beslissen. Het feit dat Mega geen vast contract aanbiedt, schrikt volgens de reacties veel mensen af, maar die keuze was in de huidige omstandigheden volgens de gedeputeerde onoverkomelijk. “De oorlog in Oekraïne heeft de mondiale energiemarkt nog meer verstoord dan al het geval was, met torenhoge en sterk schommelende energieprijzen tot gevolg. In die context was het niet mogelijk – en eigenlijk ook niet wenselijk – om via de groepsaankoop een vast contract aan te bieden. Als je ziet hoe duur de weinige vaste contracten zijn die nog aangeboden worden, dan denk ik dat we er goed aan gedaan hebben om een variabel contract aan te bieden.”

Impact op energiemarkt

Los van het resultaat van deze groepsaankoop, is de gedeputeerde ervan overtuigd dat de groepsaankoop ook nu z’n doel heeft bereikt. “Een groepsaankoop is nog altijd een zeer effectief middel om als consument invloed te hebben op de energiemarkt”, klinkt het. “Als ik zie hoe zenuwachtig sommige leveranciers reageerden op het voorstel van Mega, zou je bijna denken dat die in stilte gehoopt hadden dat de ontwrichting van de energiemarkt meteen ook het einde zou betekenen van onze groepsaankoop. Gelukkig is het zover niet gekomen.”

Ik blijf erbij dat het aanbod van Mega zeer goed is. Ik ben er zelf ook op ingegaan.

Ondanks de twijfels rond de betrouwbaarheid van de omstreden energieleverancier, is de gedeputeerde resoluut. “Ik blijf erbij dat het aanbod van Mega zeer goed is. Zo nemen ze geen marge op gas. Niet onbelangrijk, als je weet dat gas vaak de grootste hap neemt uit het energiebudget. Ik ben er ook van overtuigd dat Mega goed zorg zal dragen voor hun West-Vlaamse klanten. Dat is alvast wat hun Nederlandse hoofdaandeelhouder me persoonlijk verzekerd heeft. Ik zie niet in waarom ik die man niet op zijn woord zou geloven. Dus ja, ik ben ook zelf ingegaan op het aanbod van Mega.”