Energiefactuur treft ook jeugdvakantiecentrum De Barkentijn in Nieuwpoort

De hoge energieprijzen zijn ook voor de jeugdsector problematisch. Jeugdvakantiecentra zoals De Barkentijn krabben zich achter de oren om te zien hoe ze de komende maanden moeten doorploeteren.

“Vooralsnog bevindt de Barkentijn zich niet in moeilijkheden, maar ze kan er wel in raken, want die energiefacturen moeten betaald worden”, vertelt directeur Nicolas Vermote. De energiekosten liggen voor de Barkentijn ongeveer 30% hoger terwijl er maar een winstmarge van 2 tot 3% is. Daar komt in januari ook nog een indexatie van de loonkost van 10% bij.

“Onze eerste afweging nu is om te zien of de geplande reservaties van de komende maanden nog mogelijk zijn. Doen we open en zijn we blij met break-even, of sluiten we en kiezen we voor het minst kwade door geen energiekosten te maken?”

De directeur hoopt op financiële overheidssteun zoals tijdens de coronacrisis. “Dat zou ons al heel wat meer ademruimte geven om groepen te ontvangen. Dat is broodnodig, want het gaat hier om sociaal toerisme. Het is ook niet de bedoeling dat we die energiekosten doorrekenen aan de klant.”

Gevelrenovatie

De Barkentijn is een gebouw dat een beschermstatus heeft van onroerend erfgoed. Het behoeft de nodige renovaties om te kunnen blijven draaien. “Onze visie is om in te zetten op verduurzamen. Daar waren we al mee bezig voor deze energiecrisis. Zo installeerden we bijvoorbeeld al ledverlichting. We plooien ons echter soms dubbel over de richtlijnen voor duurzame investeringen in een beschermd gebouw”, zegt directeur Vermote.

“Er is veel waar we rekening mee moeten houden. Belangrijk is dat we nu echt de gevel aanpakken, want die begint af te brokkelen. We kunnen niet opnieuw zeggen door de oplopende energiekosten dat we die renovatie uitstellen; dat werd al met de architect ook besproken. Zowel voor de veiligheid, als voor de duurzaamheid, want dan kunnen we dubbel glas plaatsen, moet die investering er komen.”

De financiële reserves die de Barkentijn heeft moeten dus besteed worden aan die noodzakelijke renovaties in plaats van de energiekosten. “Die buffer volstaat zelfs niet en de kosten voor alle bouwmaterialen zijn ook duurder geworden. Als we het nu niet aanpakken, raken we nooit verder met dit gebouw. De langetermijnvisie blijft belangrijk om te kunnen blijven bestaan en groeien.”

Nasleep corona

Al tijdens de coronacrisis had de sector het ook zwaar. Nochtans begon alles weer goed te gaan toen alle coronamaatregelen werden opgeheven.

“We waren zeer verheugd dat alles meteen weer volzet zat. Zeeklassen, zomerkampen en dergelijke… De cijfers boomden. Dat bevestigde dat jeugdverblijven nog steeds relevant en nodig blijven. Het was een geruststelling om te zien dat alle groepen geen alternatieven hadden genomen en niet besloten om niet meer te komen”, verklaart de directeur.

Sinds hij die post opnam in het najaar van 2018 bevindt hij zich steeds in crisissen. Het eerste jaar moest hij zich nog inwerken. “Daarna, vanaf 2020, moeten we al steeds het hoofd bieden aan moeilijke uitdagingen waarop we creatief te werk gaan om oplossingen te vinden. Zo lukte het ons om tijdens de coronacrisis met de zomerbar Barcour extra inkomsten te genereren. We hebben niet enkel rechten, maar ook plichten om de Barkentijn op korte termijn draaiende te houden. Daarom zullen we ook openblijven zolang we break-even draaien”, concludeert hij.

(DV)