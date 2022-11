Bolt haalt deelsteps even uit het Ieperse straatbeeld: “Stijgende energiekosten zijn boosdoener”

Mobiliteitspeler Bolt pauzeert tijdens de winter zijn deelstepactiviteiten in Ieper. De deelsteps verdwijnen vanaf maandag 21 november uit het straatbeeld. “We maken deze keuze door de stijgende energiekosten en het lagere gebruik tijdens de winterperiode. Dit gebeurt in samenspraak met de stad”, laat Bolt weten.

Bolt lanceerde zijn deelsteps in Ieper met succes in de zomer van 2021. Zowel de stad als de mobiliteitsspeler blikken zeer enthousiast terug op de impact van de deelsteps op de mobiliteit en toegankelijkheid van de stad. Sinds toen is de economische situatie veranderd, en is Bolt nu genoodzaakt zijn mobiliteitsdiensten te pauzeren.

Niet doorrekenen

De stijgende energieprijzen treffen Bolt rechtstreeks, gezien de steps elektrisch rijden. De operationele kosten lopen daarom hoog op. Oualid Benhammadi, country manager micromobiliteit bij Bolt, licht de keuze toe: “De meerkost die we nu dragen, kunnen en willen we niet aan de consument doorrekenen, want dan wordt een rit onbetaalbaar. Tegelijkertijd zien we dat het gebruik van deelmobiliteit tijdens de winter aanzienlijk daalt. Daarom hebben we nu de moeilijke beslissing genomen om onze activiteiten in Ieper tijdelijk stop te zetten.”

Terugkeer?

Dimitry Soenen, schepen van mobiliteit (N-VA), blikt terug op een positief proefproject: “We zien dat micromobiliteit een meerwaarde biedt aan onze stad. We onderzoeken dan ook graag de mogelijkheden naar volgend voorjaar toe.”

Bolt en de stad Ieper bekijken begin volgend jaar samen wat mogelijk is voor het voorjaar.