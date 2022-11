300.000 euro besparing in Poperinge door uitdoofsysteem

De stad startte in 2019 met een uitdoofsysteem van de openbare verlichting. Daarbij worden op vandaag 2.000 van de 3.400 lichtpunten gedoofd van zondagnacht tot en met donderdagnacht (tussen middernacht en 5 uur). Op vrijdag- en zaterdagnacht blijven alle 3.400 lichtpunten branden.

“Op de hoofdassen, de toegangswegen naar de stad, de centrumstraten en de hoofdwegen door de dorpen blijft de verlichting continue branden wanneer het donker is. De huidige kost voor de openbare verlichting in Poperinge wordt, aan de huidige energieprijzen, geraamd op zowat 800.000 euro per jaar. Zonder ons uitdoofplan zou dat 300.00 euro extra zijn. Ondertussen wordt stelselmatig overgeschakeld op ledverlichting. Ongeveer 1.000 lichtpunten beschikken nu al over ledlampen”, zei schepen van Financiën Ben Desmyter (CD&V) tijdens de informatievergadering voor de bewoners van het centrum.

De verlichting van het woonzorgcentrum Huize Proventier en de bibliotheek wordt ook aangepakt. Op de sportzone komen een project met kleine windmolens en dimbare ledverlichting.

In het kader van de vernieuwing van de Vroonhofsite, werd het verwarmingssysteem aangepakt. De Technische Dienst zorgde ervoor dat elke ruimte apart kan verwarmd worden via een online domoticasysteem.

“De verwarming diende oorspronkelijk om volledige schoolvleugels aan te sturen en te verwarmen. Sinds de overname van het Vroonhof door de stad wordt de site polyvalent ingezet en worden de lokalen afzonderlijk gebruikt. Een nieuw online domoticasysteem zorgt ervoor dat elke ruimte apart aangestuurd wordt, zowel via een vooringestelde klok als via directe activering in het lokaal zelf”, aldus nog schepen Ben Desmyter.