Ellen organiseerde eerste coworkingevent in De Grote Post:“Ook in Oostende is er heel veel creatief ondernemerschap”

Ellen Van Wulpen organiseerde in De Grote Post een eerste ‘host coworkingday’ waarbij ze mensen samenbracht, hen liet netwerken en een plaats gaf om individueel te werken. “Er is in Oostende nood aan ‘community based coworking’. Wat in Gent kan, moet ook in Oostende kunnen, want er is hier ook veel creatief ondernemerschap”, zegt ze.

Ellen Van Wulpen (28) is als zelfstandig freelance marketeer actief in de horeca, cultuur en toerisme. “Bij coworking wordt zelfstandig gewerkt in een gemeenschappelijke omgeving. Zien werken, doet werken. Veel freelancers die van thuis uit werken, zien niet noodzakelijk veel collega-ondernemers. Coworking biedt een oplossing omdat het eenzaamheid doorbreekt en omdat je kunt bouwen op anderen. Veel freelancers kunnen ook geen kantoor betalen. Dan is coworking een oplossing”, vertelt Ellen.

“Ik doe al geruime tijd aan coworking en besteed veel aandacht aan het verbinden van mensen. Je hebt coworking zonder community en dat bestaat uit enkel een werkplek met een tafel en een stoel.”

Omkadering

“De dag die ik organiseerde in De Grote Post is ‘community based’ en biedt omkadering waarbij er verbinding is. Ik ontvang hen met ontbijt, er kan samen gegeten worden en er is een netwerkmoment waar deelnemers met elkaar in gesprek kunnen gaan.” Met haar eerste ‘coworking day’ mikte ze op creatieve freelancers, grafisch vormgevers, copywriters, marketeers en zelfstandigen.

In De Grote Post pakte Ellen het doordacht aan. “Er was een stille ruimte om effectief te werken en een tweede ruimte waar plaats is voor ontmoeting en softnetworking. Het is veel toegankelijker dan een standaard netwerkmoment. Met mijn event pols ik wie interesse heeft en of er een markt is. De reacties zijn positief.” Op haar try-out waren er 15 deelnemers en Ellen wil het herhalen. “Ik wil het in 2025 vast uitrollen in Oostende. In eerste instantie op verschillende plaatsen zoals De Grote Post. Het hoger doel is een vaste locatie voor ‘host coworking’.”

“Ik werk nu vaak van thuis uit en heb wel eens gebruik gemaakt van een coworkingruimte in Gent”, zegt Lorenzo Verschelde uit Oostende. Hij is al twee jaar voltijds zelfstandig IT-er en kijkt naar de voordelen. “Ik heb geen ervaring met coworking in groep. Dat ik andere zelfstandigen kan ontmoeten en hier kan netwerken, biedt voordelen. Maar ik heb vandaag toch ook veel werk en een duidelijke planning mee. Dat ik hier in een stille ruimte kan werken, is ideaal, want op een andere plaats word ik soms afgeleid.”

Meerdere locaties

“Coworking zit de laatste tijd in de lift en kende vooral tijdens en na de coronapandemie een opmars. We krijgen geregeld vragen van tweedeverblijvers en toeristen naar de mogelijkheden voor coworking. Ze combineren een weekend aan zee met nadien één of meerdere dagen coworking”, zegt Filip Roelandt, directeur van het Economisch Huis Oostende. “Er zijn in Oostende verschillende mogelijkheden. Van een tafel en stoel in het Shoponthaal in het Feest- en Cultuurpaleis, reca-zaken die een ruimte aanbieden tot plaatsen die alle kantoorfaciliteiten aanbieden. Er zijn al 7 locaties.”

Over het initiatief van Ellen is Roelandt lovend: “Zoiets hadden we nog niet eerder, we moedigen het aan en steunen het. Ik ben blij met de opkomst.”